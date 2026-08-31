"Это вообще не похоже на GTA 5": актёр озвучки Майкла жёстко ответил критикам GTA 6

Нед Люк, подаривший голос и внешность Майклу Де Санте в GTA 5, не согласился с мнением игроков, которые считают, что GTA 6 слишком похожа на предыдущую часть.

После выхода масштабного Extended Look некоторые фанаты обратили внимание на сходство игрового процесса с GTA 5. По их мнению, несмотря на 13 лет разработки, базовая формула практически не изменилась.

Люк с такой оценкой категорически не согласен:

«Это вообще не похоже на Grand Theft Auto 5. Я думаю, они с ума сошли».

Актёр отдельно пошутил над графикой персонажей, увидев на экране Джейсона:

«Скажу одно: я никогда не выглядел настолько хорошо».

По словам Люка, особенно заметен прогресс в анимациях. Он обратил внимание на то, как двигаются NPC и главные герои, отметив, что их походка теперь выглядит гораздо естественнее, тогда как в GTA 5 движения местами казались более механическими.

Люк также похвалил детализацию автомобилей, самолётов, вертолётов и взрывов. А тем, кто считает, что GTA 6 не сильно превосходит Red Dead Redemption 2, актёр ответил ещё прямее:

«Извините, ребята, но вы ошибаетесь. Здесь графика лучше Red Dead».

При этом он подчеркнул, что сравнивать GTA 6 с GTA 5 напрямую не совсем корректно: по его мнению, технологический прогресс за прошедшие годы настолько велик, что новая игра Rockstar должна выглядеть значительно современнее.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.