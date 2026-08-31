"Это вообще не похоже на GTA 5": актёр озвучки Майкла жёстко ответил критикам GTA 6

Нед Люк, подаривший голос и внешность Майклу Де Санте в GTA 5, не согласился с мнением игроков, которые считают, что GTA 6 слишком похожа на предыдущую часть.
После выхода масштабного Extended Look некоторые фанаты обратили внимание на сходство игрового процесса с GTA 5. По их мнению, несмотря на 13 лет разработки, базовая формула практически не изменилась.
Люк с такой оценкой категорически не согласен:
«Это вообще не похоже на Grand Theft Auto 5. Я думаю, они с ума сошли».
Актёр отдельно пошутил над графикой персонажей, увидев на экране Джейсона:
«Скажу одно: я никогда не выглядел настолько хорошо».
По словам Люка, особенно заметен прогресс в анимациях. Он обратил внимание на то, как двигаются NPC и главные герои, отметив, что их походка теперь выглядит гораздо естественнее, тогда как в GTA 5 движения местами казались более механическими.
Люк также похвалил детализацию автомобилей, самолётов, вертолётов и взрывов. А тем, кто считает, что GTA 6 не сильно превосходит Red Dead Redemption 2, актёр ответил ещё прямее:
«Извините, ребята, но вы ошибаетесь. Здесь графика лучше Red Dead».
При этом он подчеркнул, что сравнивать GTA 6 с GTA 5 напрямую не совсем корректно: по его мнению, технологический прогресс за прошедшие годы настолько велик, что новая игра Rockstar должна выглядеть значительно современнее.
GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Так это есть на крученая RDR 2, правда 80 часов сюжета это вообще перебор, если будет по уровню юбисофта то эта гг.
что общего у свидетелей "ГТА 6- это ГТА 5 с модами" и у игорьков "пк онли"?
это одни и те же люди
По первым впечатлениям она вообще не похожа на гта 5 и для меня это хорошо. Я надеюсь на более реалистичную и серьёзную историю и геймплней немного подрее рдр 2 так как это всё же современность.
RDR2 вышла 8 лет назад, почему все пишут про 13 лет разработки?