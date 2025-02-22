"Это всего лишь предположение": в Corsair опровергли собственный прогноз о выходе GTA 6 на ПК в начале 2026 года

Corsair Gaming пришлось объяснять ситуацию после того, как вице-президент компании по финансам наговорил лишнего о ПК-версии Grand Theft Auto 6. Представитель Corsair сообщил IGN, что компания на самом деле не владеет никакой инсайдерской информацией от Rockstar или Take-Two — Рональд ван Вин просто высказал свои догадки.

А началось всё с того, что во время финансового отчёта ван Вин заявил, будто GTA 6 может появиться на компьютерах в начале 2026 года. Учитывая его должность, многие восприняли эти слова чуть ли не как подтверждение от человека, который «в теме».

Конечно же, такая новость моментально разлетелась по всем уголкам интернета. Особенно радовались ПК-геймеры, ведь для них любая информация о сроках — на вес золота. Правда, теперь им снова придётся довольствоваться лишь догадками, ведь официальных данных о компьютерной версии как не было, так и нет.

Что касается консольных версий, тут всё более-менее ясно — Take-Two официально подтвердила выход GTA 6 на PlayStation 5 и Xbox Series S/X осенью 2025 года. Ну а тем, кто играет исключительно на ПК, видимо, придётся запастись терпением. Как ранее говорил глава Take-Two Штраус Зельник, у Rockstar «исторически сложилась» практика выпускать игры сначала на консолях, а потом уже на компьютерах. И вряд ли с шестой частью GTA что-то изменится.