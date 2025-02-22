ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 968 оценок

"Это всего лишь предположение": в Corsair опровергли собственный прогноз о выходе GTA 6 на ПК в начале 2026 года

Lunersun
Новости

Corsair Gaming пришлось объяснять ситуацию после того, как вице-президент компании по финансам наговорил лишнего о ПК-версии Grand Theft Auto 6. Представитель Corsair сообщил IGN, что компания на самом деле не владеет никакой инсайдерской информацией от Rockstar или Take-Two — Рональд ван Вин просто высказал свои догадки.

А началось всё с того, что во время финансового отчёта ван Вин заявил, будто GTA 6 может появиться на компьютерах в начале 2026 года. Учитывая его должность, многие восприняли эти слова чуть ли не как подтверждение от человека, который «в теме».

Генеральный директор Corsair считает, что GTA 6 выйдет на ПК в начале следующего года

Конечно же, такая новость моментально разлетелась по всем уголкам интернета. Особенно радовались ПК-геймеры, ведь для них любая информация о сроках — на вес золота. Правда, теперь им снова придётся довольствоваться лишь догадками, ведь официальных данных о компьютерной версии как не было, так и нет.

Что касается консольных версий, тут всё более-менее ясно — Take-Two официально подтвердила выход GTA 6 на PlayStation 5 и Xbox Series S/X осенью 2025 года. Ну а тем, кто играет исключительно на ПК, видимо, придётся запастись терпением. Как ранее говорил глава Take-Two Штраус Зельник, у Rockstar «исторически сложилась» практика выпускать игры сначала на консолях, а потом уже на компьютерах. И вряд ли с шестой частью GTA что-то изменится.

Гендиректор Take-Two прокомментировал ситуацию вокруг релиза Grand Theft Auto 6 для ПК
-12
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
bubenson

На этих трубах куча предсказателей выхода игры. Стервятники с пегача готовы лить все ради бонусов. Помойка в итоге.

3
1barac9U7ada7

Я думаю когда будет официальный анонс с точной датой релиза тогда официалы дату выхода Grand Theft Auto 6 на ПК и объявят и будет ли этот выход. Зачем гадать

0
mckad007

самые жадные х...сы это рокстар

0
ALEX-220
а тем, кто играет исключительно на ПК, видимо, придётся запастись терпением.

А кто то еще сомневался?

-1
RSV_GAMER_1987

да вообще не беда,подождем

0
UnendingOrvilleman

Сами ещё не определились

-1
TrustingVayne

Давайте лучше поговорим о размере игры в GB! У кого какие версии?

https://cdn.saamexe.com/image_vimap_dupz0r.webp

-1