Этот фанатский трейлер в стиле GTA 6 привел геймеров в восторг ©

Grand Theft Auto 6, безусловно, станет громкой игрой, и неудивительно, что многие геймеры с нетерпением ждут любой информации о ней. Недавно мы сообщали, что финансовый отчет Take-Two Interactive показывает, что GTA 6, скорее всего, выйдет в следующем году, но даже если это произойдет, ждать все равно придется долго. Один поклонник серии, созданной Rockstar, не захотел ждать официального трейлера и решил сам создать фан-трейлер к игре, порадовав при этом огромную группу людей.

В конце марта я сообщал, что автор под псевдонимом 12th Hour на ютубе решил самостоятельно создать демонстрацию игры в стиле GTA 6, используя движок Unreal Engine, Blender и покупая ассеты за собственные деньги. На этом, конечно, дело не закончилось: автор дополнительно использовал технологию захвата движения для создания трейлера и даже нанял профессионального актера озвучки.

Не знаю, как вам, но мне особенно понравились части, демонстрирующие вождение, модели персонажей и, прежде всего, монтаж. Я не единственный, кто оценил труд, вложенный 12th Hour в создание этого фан-трейлера, о чем свидетельствуют куча положительных комментариев.

Как заявил автор, на создание у него ушло 200 дней. В прошлом он заявлял, что хочет закончить проект за 150 дней, но, несмотря на задержку, у него есть повод быть довольным. Через 12 часов после публикации трейлер набрал более четверти миллиона просмотров, 41 тыс. лайков против каких-то 600 дизов и более 3300 комментариев.