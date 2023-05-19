Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 528 оценок

Этот фанатский трейлер в стиле GTA 6 привел геймеров в восторг

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Procy_on
Новости

Grand Theft Auto 6, безусловно, станет громкой игрой, и неудивительно, что многие геймеры с нетерпением ждут любой информации о ней. Недавно мы сообщали, что финансовый отчет Take-Two Interactive показывает, что GTA 6, скорее всего, выйдет в следующем году, но даже если это произойдет, ждать все равно придется долго. Один поклонник серии, созданной Rockstar, не захотел ждать официального трейлера и решил сам создать фан-трейлер к игре, порадовав при этом огромную группу людей.

В конце марта я сообщал, что автор под псевдонимом 12th Hour на ютубе решил самостоятельно создать демонстрацию игры в стиле GTA 6, используя движок Unreal Engine, Blender и покупая ассеты за собственные деньги. На этом, конечно, дело не закончилось: автор дополнительно использовал технологию захвата движения для создания трейлера и даже нанял профессионального актера озвучки.

Не знаю, как вам, но мне особенно понравились части, демонстрирующие вождение, модели персонажей и, прежде всего, монтаж. Я не единственный, кто оценил труд, вложенный 12th Hour в создание этого фан-трейлера, о чем свидетельствуют куча положительных комментариев.

Как заявил автор, на создание у него ушло 200 дней. В прошлом он заявлял, что хочет закончить проект за 150 дней, но, несмотря на задержку, у него есть повод быть довольным. Через 12 часов после публикации трейлер набрал более четверти миллиона просмотров, 41 тыс. лайков против каких-то 600 дизов и более 3300 комментариев.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Алан Битаров

Увидев шейдеры водички, получил только отвращение. Ну и качество лиц.

7
OnlyWatch

Просто набор сцен которые ничего общего со стилем Рокстар не имеет. Полный калл имхо

7
Богдан Мастдаев
4
NarkoSky

Спасибо ;)

2
MaxSP

Как это развидеть???

3
Богдан Мастдаев

Вот вроде как "да", но слишком много "нет". В общем смешанные чувства вызывает сие творение.

2
6363

Местами неплохо, местами убого выглядит но для фан трейлера не на чем особо не основанный норм. Хотя больше похоже на рекламу GTA online

1
Lvinomord

Для Симс новое дополнение что ли выпустили?;) Или с чего начинал 47))

Спойлер
1
Dixon_V

Ну весьма не плохо, но реальные марки и бренды авто смотрятся не очень

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Желтушный заголовок в стиле

"Чтобы быстро похудеть, нужно натощак выпивать чайную ложку..."

0