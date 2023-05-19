Этот фанатский трейлер в стиле GTA 6 привел геймеров в восторг

Grand Theft Auto 6, безусловно, станет громкой игрой, и неудивительно, что многие геймеры с нетерпением ждут любой информации о ней. Недавно мы сообщали, что финансовый отчет Take-Two Interactive показывает, что GTA 6, скорее всего, выйдет в следующем году, но даже если это произойдет, ждать все равно придется долго. Один поклонник серии, созданной Rockstar, не захотел ждать официального трейлера и решил сам создать фан-трейлер к игре, порадовав при этом огромную группу людей.
В конце марта я сообщал, что автор под псевдонимом 12th Hour на ютубе решил самостоятельно создать демонстрацию игры в стиле GTA 6, используя движок Unreal Engine, Blender и покупая ассеты за собственные деньги. На этом, конечно, дело не закончилось: автор дополнительно использовал технологию захвата движения для создания трейлера и даже нанял профессионального актера озвучки.
Не знаю, как вам, но мне особенно понравились части, демонстрирующие вождение, модели персонажей и, прежде всего, монтаж. Я не единственный, кто оценил труд, вложенный 12th Hour в создание этого фан-трейлера, о чем свидетельствуют куча положительных комментариев.
Как заявил автор, на создание у него ушло 200 дней. В прошлом он заявлял, что хочет закончить проект за 150 дней, но, несмотря на задержку, у него есть повод быть довольным. Через 12 часов после публикации трейлер набрал более четверти миллиона просмотров, 41 тыс. лайков против каких-то 600 дизов и более 3300 комментариев.
Увидев шейдеры водички, получил только отвращение. Ну и качество лиц.
Просто набор сцен которые ничего общего со стилем Рокстар не имеет. Полный калл имхо
Спасибо ;)
Как это развидеть???
Вот вроде как "да", но слишком много "нет". В общем смешанные чувства вызывает сие творение.
Местами неплохо, местами убого выглядит но для фан трейлера не на чем особо не основанный норм. Хотя больше похоже на рекламу GTA online
Для Симс новое дополнение что ли выпустили?;) Или с чего начинал 47))
Ну весьма не плохо, но реальные марки и бренды авто смотрятся не очень
Желтушный заголовок в стиле
"Чтобы быстро похудеть, нужно натощак выпивать чайную ложку..."