Европейский аналитик опровергает слухи о завышенной цене GTA 6 в 100 долларов

В интернете вновь разгорелись обсуждения возможной стоимости ожидаемой Grand Theft Auto 6. Некоторые источники утверждают, что цена за базовую версию игры будет начинаться в районе $100. Несмотря на отсутствие реальных предпосылок для повышения стоимости, пользователи активно обсуждают эти слухи, доверяя малоизвестным инсайдерам и аналитикам, разгоняя негативное настроение вокруг будущего релиза. Остановить волнения попытался итальянский аналитик и игровой инсайдер Роберто Серрано, ранее зарекомендовавший себя правдивыми прогнозами.
Он опроверг подобные спекуляции, призвав игроков дождаться официальной информации от Rockstar Games. Серрано отметил, что вероятность повышения цены стандартного издания минимальна и не подкреплена никакими фактами. По словам Серрано некоторые специальные издания Grand Theft Auto 6 действительно могут стоить до $100, однако это стандартная практика для всех колекционнок или лимиток. Стандартное же издание игры обойдется геймерам в уже привычные $60-70
Роберто Серрано также сообщил, что Rockstar Games, вероятно, начнет делиться новыми материалами и подробностями об игре не раньше весны 2025 года. Именно тогда могут быть опубликованы новые трейлеры и детали как по основной игре, так и по обновленному GTA Online.
Игрокам остается только ждать официальных анонсов, чтобы убедиться в правдивости распространяемой информации и узнать, сколько действительно будет стоить Grand Theft Auto 6.
Да кал оф дути за 10к покупают, и ГТА купят // Денис Лежепеков
это же американцы камон, 99.99$
Ну теперь точно ценник будет ещё выше, раз начали отнекиваться )))))
В зелёном магазинчике всё равно будет со 100% скидкой.
Баян же - https://www.playground.ru/gta_6/news/nikakih_100_za_igru_tom_henderson_nazval_analitika_kotoryj_predrek_tsenu_v_100_za_gta_6_polnostyu_nekompetentnym-1747650
Щас побежит он удалять)
А ещё аналитики GTA 6 будут сегодня, а то это уже второй?
Какую бы цену не заломят фанаты купят и за 1000$. // Алексей Щёлоков
А знаете, почему игорьки верят вот этому? Потому что официальные представители игровых компаний уже врали бесконечное количество раз о любых аспектах игр. А тут слухи, под которыми нет оснований, кроме одного - эти жадны твapu уже oxepeлu и запросто поставят 200 зелёных за базовую комплектацию. // Александр Ковалёв