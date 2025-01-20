Европейский аналитик опровергает слухи о завышенной цене GTA 6 в 100 долларов

В интернете вновь разгорелись обсуждения возможной стоимости ожидаемой Grand Theft Auto 6. Некоторые источники утверждают, что цена за базовую версию игры будет начинаться в районе $100. Несмотря на отсутствие реальных предпосылок для повышения стоимости, пользователи активно обсуждают эти слухи, доверяя малоизвестным инсайдерам и аналитикам, разгоняя негативное настроение вокруг будущего релиза. Остановить волнения попытался итальянский аналитик и игровой инсайдер Роберто Серрано, ранее зарекомендовавший себя правдивыми прогнозами.

Он опроверг подобные спекуляции, призвав игроков дождаться официальной информации от Rockstar Games. Серрано отметил, что вероятность повышения цены стандартного издания минимальна и не подкреплена никакими фактами. По словам Серрано некоторые специальные издания Grand Theft Auto 6 действительно могут стоить до $100, однако это стандартная практика для всех колекционнок или лимиток. Стандартное же издание игры обойдется геймерам в уже привычные $60-70

Роберто Серрано также сообщил, что Rockstar Games, вероятно, начнет делиться новыми материалами и подробностями об игре не раньше весны 2025 года. Именно тогда могут быть опубликованы новые трейлеры и детали как по основной игре, так и по обновленному GTA Online.

Игрокам остается только ждать официальных анонсов, чтобы убедиться в правдивости распространяемой информации и узнать, сколько действительно будет стоить Grand Theft Auto 6.