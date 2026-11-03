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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
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Фанат GTA 6, которого пытались спасти тысячи геймеров, не дожил до релиза игры всего три недели

Gutsz Gutsz

Летом стала известна трогательная история про стремление одного тяжелобольного фаната лишь дожить до релиза новой части криминальной саги. Игрокам со всего мира удалось сплотиться и собрать десятки тысяч долларов на лечение парня, чтобы он смог увидеть премьеру игры. К огромному сожалению, чуда не произошло... Как стало известно сегодня, 25-летний Джерри Форт скончался 29 октября 2026 года, не дожив до выхода блокбастера считанные недели.

Фанаты GTA 6 пытаются спасти жизнь геймера, чтобы он смог дожить до релиза игры - на его лечение собрали больше $50 000

Печальной вестью родственники молодого фаната поделились в социальных сетях. Джерри на протяжении восьми лет боролся с тяжелым интерстициальным заболеванием легких и остро нуждался в трансплантации донорского органа. За несколько недель до трагедии у парня развилась тяжелая инфекция, приведшая к легочному кровотечению, после чего его подключили к аппарату жизнеобеспечения. 28 октября Джерри сказал родным, что устал от многолетней изнурительной борьбы, а на следующее утро его органы начали отказывать. По сообщениям, он ушел из жизни спокойно, в окружении семьи.

Напомним, кампания на платформе GoFundMe, запущенная его матерью Пэрис Форт, изначально ставила скромную цель в 15 тысяч долларов, однако силами неравнодушных игроков им удалось собрать почти 100 тысяч долларов практически сразу после старта краудфандинга. Семья поблагодарила каждого за поддержку и сострадание. По словам матери парня, внимание игроков со всего света подарило Джерри веру в людей, наполнило смыслом его последние месяцы и позволило почувствовать, что его мечта коснулась сердец других.

Трагедия вызвала волну скорби среди игроков, ведь в сообществе буквально отсчитывали каждый оставшийся день до премьеры — напомним, ранее до выхода GTA 6 оставался ровно месяц, и фанаты делились правилами выживания до релиза долгожданной игры, призывая беречь здоровье ради того, чтобы увидеть финал тринадцатилетнего ожидания.

До выхода GTA 6 остается ровно месяц и фанаты делятся правилами выживания до релиза долгожданной игры

Выход Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. До заветной даты осталось совсем немного времени, так что берегите себя и свое здоровье. ПК версия игры, также недолжна заставить себя ждать.

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