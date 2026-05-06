ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 774 оценки

Фанат "предсказал" премьеру третьего трейлера GTA 6 по звёздам - звучит безумно, но дата выглядит не случайной

butcher69 butcher69

Ожидание Grand Theft Auto VI уже давно вышло за рамки обычного хайпа, но теперь фанаты пошли ещё дальше — один из них попытался вычислить дату третьего трейлера… по положению планет. И, как ни странно, его выводы звучат не так уж хаотично, как можно было бы подумать.

Пользователь с ником JalapenoPoppers24 проанализировал 26 презентаций Rockstar Games за почти 20 лет, сопоставив даты выхода трейлеров с астрономическими конфигурациями. В результате он пришёл к конкретному прогнозу: новый трейлер может выйти 14 мая. В расчётах учитывались положения Солнца, Меркурия, Сатурна и даже частота релизов по дням недели — например, четверг оказался «любимым» днём студии.

Звучит как теория заговора, но любопытно другое: Take-Two уже заявляла, что активная маркетинговая кампания начнётся «в ближайшее время». На этом фоне середина мая действительно выглядит логичным окном для нового показа.

Конечно, подобные «астрологические» прогнозы стоит воспринимать с долей иронии. Скорее всего, совпадения объясняются банальной статистикой и внутренними маркетинговыми циклами, а не влиянием Плутона. Но сам факт такого анализа хорошо показывает градус ожидания вокруг игры: фанаты готовы искать закономерности буквально в космосе.

И если трейлер действительно выйдет в эту дату — это будет не столько победа астрологии, сколько удачное попадание в уже назревающий момент рекламной кампании.

20
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Beckinsale

Встретились как-то фанаты ГТА и Айфонов, и начали они вычислять даты выхода трейлеров и презентаций....

4
gameplaynostalgia

Очередная бредня конспиролога... мда...

2
WiseXavier

Третий трейлер по сообщению инсайдера pizdukgames выйдет 32 мая когда рак на горе свистнет в 1/4 фазу луны и солнца,а игра сама 33 декабря

2
Great-heartedElio

Было бы неплохо, если бы эти предсказатели за несбывшиеся прогнозы садились на бутылку. Хотя нет, я придумал лучше - не предсказатели, а авторы новостей на PG

1
ZNGRU
1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ