Фанат "предсказал" премьеру третьего трейлера GTA 6 по звёздам - звучит безумно, но дата выглядит не случайной

Ожидание Grand Theft Auto VI уже давно вышло за рамки обычного хайпа, но теперь фанаты пошли ещё дальше — один из них попытался вычислить дату третьего трейлера… по положению планет. И, как ни странно, его выводы звучат не так уж хаотично, как можно было бы подумать.

Пользователь с ником JalapenoPoppers24 проанализировал 26 презентаций Rockstar Games за почти 20 лет, сопоставив даты выхода трейлеров с астрономическими конфигурациями. В результате он пришёл к конкретному прогнозу: новый трейлер может выйти 14 мая. В расчётах учитывались положения Солнца, Меркурия, Сатурна и даже частота релизов по дням недели — например, четверг оказался «любимым» днём студии.

Звучит как теория заговора, но любопытно другое: Take-Two уже заявляла, что активная маркетинговая кампания начнётся «в ближайшее время». На этом фоне середина мая действительно выглядит логичным окном для нового показа.

Конечно, подобные «астрологические» прогнозы стоит воспринимать с долей иронии. Скорее всего, совпадения объясняются банальной статистикой и внутренними маркетинговыми циклами, а не влиянием Плутона. Но сам факт такого анализа хорошо показывает градус ожидания вокруг игры: фанаты готовы искать закономерности буквально в космосе.

И если трейлер действительно выйдет в эту дату — это будет не столько победа астрологии, сколько удачное попадание в уже назревающий момент рекламной кампании.