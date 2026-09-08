Фанат собрал LEGO-версию GTA 6 - такой набор легко можно принять за официальный

Фанат GTA 6 собрал собственный LEGO-диораму по мотивам игры, и результат выглядит настолько удачно, что вполне мог бы стать официальным набором.

Автор под ником hachiroku24 воссоздал Люсию и Джейсона, убегающих от полиции на скоростном катере. На заднем плане разместились пальмы и город, а над всей сценой возвышается крупный логотип GTA 6 с фирменным розово-оранжевым градиентом.

Создатель не стал перегружать сцену перестрелками и десятками машин. Вместо этого он выбрал более спокойный момент, который передаёт атмосферу игры: катер, погоня, тропический пейзаж и ощущение роскошной, но опасной жизни.

Особенно удачно выглядит сам логотип. Его шрифт и цветовая гамма практически идеально вписываются в LEGO-диораму и сразу напоминают о солнечном Вайс-Сити.

Официального LEGO-набора по GTA 6, конечно, нет, и появление такого комплекта выглядит крайне маловероятным. Однако работа hachiroku24 показывает, насколько органично вселенная Rockstar может выглядеть в формате конструктора.