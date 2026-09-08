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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 148 оценок

Фанат собрал LEGO-версию GTA 6 - такой набор легко можно принять за официальный

IKarasik IKarasik

Фанат GTA 6 собрал собственный LEGO-диораму по мотивам игры, и результат выглядит настолько удачно, что вполне мог бы стать официальным набором.

Автор под ником hachiroku24 воссоздал Люсию и Джейсона, убегающих от полиции на скоростном катере. На заднем плане разместились пальмы и город, а над всей сценой возвышается крупный логотип GTA 6 с фирменным розово-оранжевым градиентом.

Создатель не стал перегружать сцену перестрелками и десятками машин. Вместо этого он выбрал более спокойный момент, который передаёт атмосферу игры: катер, погоня, тропический пейзаж и ощущение роскошной, но опасной жизни.

Особенно удачно выглядит сам логотип. Его шрифт и цветовая гамма практически идеально вписываются в LEGO-диораму и сразу напоминают о солнечном Вайс-Сити.

Официального LEGO-набора по GTA 6, конечно, нет, и появление такого комплекта выглядит крайне маловероятным. Однако работа hachiroku24 показывает, насколько органично вселенная Rockstar может выглядеть в формате конструктора.

44
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Lvinomord

Хорошая альтернатива.Можно самому миссии придумывать,если железо не потянет;)

15
jabloko26

опа, для пкшников контент завезли

12
Floojka

Вот это прикольно, такое нравится, когда кто-то чёта руками мастерит.

3
Grek028

цена 10к

1
Беркут Слеер

LEGO, да, из этого много чего собрать можно. Сколько лет фанату, история конечно умалчивает . Хороший конструктор - когда время девать некуда. Надо лишь следить, чтоб фрагменты композиции в ботинках, туфлях не оказались, -- ощущение не из приятных.