Фанат собрал LEGO-версию GTA 6 - такой набор легко можно принять за официальный

Фанат GTA 6 собрал собственный LEGO-диораму по мотивам игры, и результат выглядит настолько удачно, что вполне мог бы стать официальным набором.
Автор под ником hachiroku24 воссоздал Люсию и Джейсона, убегающих от полиции на скоростном катере. На заднем плане разместились пальмы и город, а над всей сценой возвышается крупный логотип GTA 6 с фирменным розово-оранжевым градиентом.
Создатель не стал перегружать сцену перестрелками и десятками машин. Вместо этого он выбрал более спокойный момент, который передаёт атмосферу игры: катер, погоня, тропический пейзаж и ощущение роскошной, но опасной жизни.
Особенно удачно выглядит сам логотип. Его шрифт и цветовая гамма практически идеально вписываются в LEGO-диораму и сразу напоминают о солнечном Вайс-Сити.
Официального LEGO-набора по GTA 6, конечно, нет, и появление такого комплекта выглядит крайне маловероятным. Однако работа hachiroku24 показывает, насколько органично вселенная Rockstar может выглядеть в формате конструктора.
Хорошая альтернатива.Можно самому миссии придумывать,если железо не потянет;)
опа, для пкшников контент завезли
Вот это прикольно, такое нравится, когда кто-то чёта руками мастерит.
цена 10к
LEGO, да, из этого много чего собрать можно. Сколько лет фанату, история конечно умалчивает . Хороший конструктор - когда время девать некуда. Надо лишь следить, чтоб фрагменты композиции в ботинках, туфлях не оказались, -- ощущение не из приятных.