Фанатам приготовиться: предзаказы GTA 6 могут открыться уже на следующей неделе

Слухи о том, что Rockstar Games готовится открыть предзаказы для своей главной игры, будоражат игроков с завидной регулярностью. Тем не менее, очередная утечка кажется сообществу фанатов куда более надежной. В этот раз, сразу несколько независимых инсайдеров опубликовали видеодоказательства, прямо указывающие на грядущее скорое появление GTA 6 на виртуальных и физических прилавках магазинов.

По информации сетевых датамайнеров и популярных игровых стримеров, американский розничный гигант Best Buy случайно раскрыл партнерам сроки снятия эмбарго на открытие предзаказов. В сеть просочились внутренние электронные рассылки для владельцев партнёрских аккаунтов магазина. Согласно опубликованным e-mail сообщениям, старт предзаказов Grand Theft Auto 6 ожидается в период с 18 по 21 мая.

Вместе с примерной датой предзаказов, в этом электронном письме также было подтверждено разделение GTA 6 на сюжетную кампанию и онлайн режим. Сперва игроки получат только сюжет, а выход онлайн составляющей ожидается позднее.

Игроки всё ещё теряются в догадках касательно ценником на игру... Напомним, что опасения по поводу удорожания стали настолько большими, что известный журналист издания IGN на полном серьезе пообещал "сожрать мешок сырого репчатого лука" прямо перед своими зрителями, если цена окажется пугающе неадекватной:

Подтвердятся ли текущие утечки писем от розничной сети, покажет грядущая пара недель. А самым верным решением пока остаётся терпеливое ожидание предстоящего конференц-звонка издателя Take-Two Interactive с акционерами и финансовыми директорами — ведь именно там должна сформироваться окончательная, чистая картина сроков начала промокампании долгожданного осеннего блокбастера.