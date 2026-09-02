Фанатка Baldur's Gate 3 иронично высмеяла женщин, которые пытаются запретить парням играть в GTA 6

Буквально на днях мы писали про то, как ажиотаж вокруг GTA 6 после премьеры геймплея поднялся на такую высоту, что вскружил голову многим. И тут речь не про восторг от увиденного, а про возмущение женщин, которые увидели в игре слишком откровенные сцены и романтику, поэтому стали массово запрещать мужчинам играть в новую часть GTA. Благо, в интернете довольно быстро вспомнили, что «непристойности» и пикантные эпизоды можно найти практически в любой современной игре, и это точно не повод кому-то что-то запрещать.

Одной из самых ярких и популярных реакций на этот спорный тренд стал пост пользовательницы с ником LockandloadLiv в социальной сети X. Геймерша решила наглядно показать двойные стандарты подобной критики, вспомнив культовую ролевую игру Baldur's Gate 3:

Так много женщин в соцсетях расстраиваются из-за того, что их партнеры будут играть в GTA 6, потому что в игру добавляют "горячую подружку". Тем временем я каждый раз, когда запускаю BG3, игнорируя косые взгляды мужа...

— написала девушка.

К своему твиту она прикрепила скриншот интимного диалога с обнаженным вампиром Астарионом, чтобы наглядно показать уровень "непристойности" игры. Публикация мгновенно быстро набрала свыше 140 тысяч просмотров и вызвала волну поддержки в комментариях.

Пользователи принялись делиться собственными историями про романы со спутниками в партийных RPG — от Шэдоухарт и Карлах до небезызвестного друида в облике медведя. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что видеоигры остаются лишь интерактивным развлечением, а ревность к виртуальным персонажам и попытки ограничить партнера выглядят нелепо.

К слову, если вы пропустили, в GTA 6 роман с Люсией и перестрелки в открытом мире будут далеко не самыми главными занятиями — ранее блогер раскрыл десятки скрытых геймплейных механик игры:

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а позднее проект доберется и до ПК.