Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 510 оценок

Фанатская GTA 6 выглядит все лучше и лучше

©
R_Mor
Новости

В марте я писал о ютубере 12th Hour, который поставил себе цель создать играбельную демоверсию GTA 6 за 150 дней. И теперь он поделился очередным материалом.

Ролик на этот раз называется "GTA 6 за 170 дней". И что это вторая часть (из трех). Стоит отметить, что проект, который он демонстрирует, все еще нуждается в месяцах работы и полировки, что можно увидеть, например, в анимации персонажей, но все равно проект выглядит достойно. В видео мы можем увидеть множество скриншотов из GTA V и, таким образом, судить, насколько он сравним с игрой Rockstar (несколько лет назад).

-6
6
Последние посты по игре Grand Theft Auto 6
Журналист после приглашения в Rockstar Games: "GTA 6 станет моментом, который вы запомните навсегда"
Журналист после приглашения в Rockstar Games: "GTA 6 станет моментом, который вы запомните навсегда"
GTA 6 может получить кооперативный режим
GTA 6 может получить кооперативный режим
Создать игру, подобную GTA 6, за 150 дней? Ютубер принял вызов
Создать игру, подобную GTA 6, за 150 дней? Ютубер принял вызов
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Real Slim Shady

С каких пор мод на GTA V стало фанатской GTA VI? Вы в адеквате?

4
Sprintin

можно кадры без его балобольства и вставок(

3
Destroited

вот тоже весь ролик такая мысль была.

1
PunksPlay

Сделай камеру рыбьего глаза и все сразу будет выглядеть реалистичнее 🙄

3
deusMarshall

Какое-то дерьмо пересвеченное с кучей ужасных и прямолинейных отражений. Ощущение будто только ради графики и ждут шестую часть, ибо сравнивать это шлакерство, куда перенесли ассеты пятой части и вырубили кучу лучшей, с гта, в целом, минимум кащунство

0
NegativePolygon

Ну и прикол)

0