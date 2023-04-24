Фанатская GTA 6 выглядит все лучше и лучше ©

В марте я писал о ютубере 12th Hour, который поставил себе цель создать играбельную демоверсию GTA 6 за 150 дней. И теперь он поделился очередным материалом.

Ролик на этот раз называется "GTA 6 за 170 дней". И что это вторая часть (из трех). Стоит отметить, что проект, который он демонстрирует, все еще нуждается в месяцах работы и полировки, что можно увидеть, например, в анимации персонажей, но все равно проект выглядит достойно. В видео мы можем увидеть множество скриншотов из GTA V и, таким образом, судить, насколько он сравним с игрой Rockstar (несколько лет назад).