Фанаты думают, что нашли карту GTA 6, спрятанную в официальном арте

GTA 6 анонсировали в начале декабря 2023 года, фанаты смогли увидеть трейлер и, очевидно, они до сих пор ищут все возможные подсказки о новой игре. Например, энтузиаст утверждает, что заметил на официальном арте раздел, который может скрывать карту игры.

Как вы можете видеть ниже, соответствующий раздел находится в правом углу, на стене зала под фиолетовыми навесами. На самом деле там висит своего рода картина, и, по мнению некоторых фанатов GTA 6, это будет карта игры.

«Пожалуйста, скажите мне, что я не единственный, кто это видит: Вайс-Бич справа, город в центре и острова, разбросанные вокруг». Это то, что прокомментировал пользователь, который первым поделился этой информацией и которую затем проанализировали многие другие пользователи в Интернете.

Очевидно, нам нужно понять, действительно ли изображение показывает карту GTA 6 в упрощенном виде или это просто фантазия энтузиастов, всегда ищущих детали, чтобы занять себя. Более того, даже если это добровольный тизер от Rockstar Games, это не обязательно карта всей игры, а только ее части. Пока невозможно сделать выводы.