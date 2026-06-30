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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 904 оценки

Фанаты Grand Theft Auto 6 дошли до анализа мышц Джейсона в ожидании третьего трейлера

IKarasik IKarasik

Ожидание третьего трейлера Grand Theft Auto 6 достигло новой стадии: поклонники начали изучать телосложение главного героя Джейсона, пытаясь найти намёки на игровые механики.

Поводом стали два кадра из уже опубликованных трейлеров, на которых персонаж выглядит по-разному — в одном его спина, плечи и руки заметно более мускулистые. В соцсетях тут же появилась теория, что в игре может вернуться система прокачки физической формы с тренировками в спортзале, как это было в GTA: San Andreas.

Другие пользователи считают, что разница объясняется обычной постановкой сцены: на одном изображении Джейсон напряжён после активных событий, а на другом — находится в расслабленном состоянии.

Пока Rockstar Games не раскрывает новых деталей, фанатское сообщество продолжает искать скрытые подсказки буквально в каждом кадре. Судя по всему, ожидание третьего трейлера GTA 6 становится всё более напряжённым.

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Комментарии:  12
Ваш комментарий
Oliver Hearthwood
7
K0t Felix
Фанаты Grand Theft Auto 6 дошли до анализа мышц Джейсона в ожидании третьего трейлера

вскоре дойдут до пис*на Джейсона

4
Алан Битаров

Вот это еще пусть проанализируют. А то это тоже важно.

3
Nikolas_super

у этих фанатов с каждым днём всё похлеще фляга свистит

1
Артур Деменко

..ля теперь новости про GTA будем год читать (

1
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