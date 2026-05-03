Фанаты Grand Theft Auto 6 нашли дату нового трейлера на номерном знаке - новая теория указывает на 15 мая

Ожидание новостей по Grand Theft Auto VI снова породило волну необычных догадок. На этот раз поклонники решили, что возможную дату выхода третьего трейлера можно разглядеть… на номерном знаке автомобиля в Grand Theft Auto Online.

Поводом стала обычная публикация от Rockstar Games, где внимательные игроки заметили деталь — наклейку с надписью «May» на номере машины. Это сразу вызвало предположения, что компания якобы намекает на май как месяц новых анонсов.

Однако на этом фантазия сообщества не остановилась. Некоторые пользователи попытались расшифровать весь номерной знак и пришли к выводу, что комбинация символов может указывать на 15 мая. По их логике, отдельные цифры складываются в нужное число, а буквы интерпретируются как отсылка к серии GTA и будущему третьему трейлеру.

Подобные теории уже стали привычной частью ожидания игры. Ранее фанаты пытались искать намёки в фазах луны, аксессуарах персонажей и даже деталях окружения в старых скриншотах.

Несмотря на активные обсуждения, никаких официальных подтверждений у подобных догадок нет. Более того, многие отмечают, что надпись «May» на номерных знаках — стандартная деталь в игре, а не скрытое сообщение от разработчиков.