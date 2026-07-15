Фанаты Grand Theft Auto 6 считают, что Rockstar показала карту Леониды в новой картине из GTA Online

Поклонники Grand Theft Auto 6 вновь нашли повод для обсуждений. На этот раз они считают, что Rockstar Games могла скрыть изображение карты штата Леонида в новой картине, появившейся в свежем обновлении GTA Online.

После выхода ограбления Kortz Center Heist игроки обратили внимание на картину под названием The Final Vice. Один из пользователей Reddit предположил, что изображенный на ней силуэт удивительно напоминает карту Леониды, которую фанаты ранее воссоздали по трейлерам и официальным скриншотам GTA 6.

По мнению автора теории, центральная часть картины повторяет очертания суши, а синие элементы символизируют окружающие воды. Некоторые поклонники даже разглядели на изображении Leonida Keys, Port Gellhorn и большое озеро в центральной части штата.

Несмотря на традиционный скептицизм сообщества, теория получила немало поддержки. Многие отметили, что подобные скрытые намеки вполне соответствуют стилю Rockstar Games, которая известна любовью к пасхалкам и загадкам.

Впрочем, никаких официальных подтверждений этой догадки нет. Как и многие другие теории вокруг GTA 6, она остается лишь предположением фанатов, ожидающих новых подробностей об игре.