Фанаты Grand Theft Auto 6 увидели намёк на третий трейлер там, где его могло и не быть

До старта предзаказов Grand Theft Auto VI остаются считаные дни, и сообщество снова пытается найти признаки скорого выхода третьего трейлера. На этот раз поводом для обсуждений стал комментарий официального аккаунта YouTube под вторым трейлером игры.

Отвечая пользователям, YouTube написал короткую фразу: «Считайте, что 25 июня мы будем заняты». Многие фанаты тут же решили, что платформа тонко намекает на публикацию нового трейлера GTA 6 именно в день открытия предзаказов.

В соцсетях и на Reddit быстро появились теории о том, что YouTube якобы заранее готовится к рекордному наплыву зрителей. Некоторые пользователи уверены, что подобный комментарий не мог появиться случайно и связан с маркетинговыми планами Rockstar Games.

Однако более приземлённое объяснение выглядит куда вероятнее. 25 июня уже подтверждён как день старта предзаказов GTA 6, поэтому YouTube вполне мог просто поддержать всеобщий ажиотаж вокруг одного из самых ожидаемых релизов десятилетия. Для корпоративных аккаунтов подобные шутливые комментарии давно стали обычной практикой.

Тем не менее надежды фанатов небезосновательны. С момента выхода второго трейлера прошло уже больше года, а запуск предзаказов выглядит идеальным моментом для новой демонстрации игры. Поэтому вероятность появления третьего трейлера действительно остаётся высокой — просто пока никаких официальных подтверждений этому нет.

Сейчас GTA 6 должна выйти 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а 25 июня Rockstar впервые раскроет детали предзаказов. Именно тогда станет понятно, готовит ли студия новый громкий показ или фанаты вновь выдали желаемое за действительное.