Фанаты Grand Theft Auto 6 все же не сумасшедшие? Одна из теорий касательно анонса GTA 6 подтвердилась

У поклонников бренда Grand Theft Auto, более известного как GTA, есть поистине странные идеи и теории о том, как Rockstar играют с ними в кошки-мышки. Однако чаще всего именно они оказываются правы.
Rockstar Games известна не только тем, что создает выдающиеся игры, но и тем, что постоянно играет с фанатами, которые верят в многочисленные теории заговора и сюжета, разбросанные по миру их игр. Это нашло свое отражение и в тематических анонсах их грядущих проектов, из которых самым ожидаемым является, естественно, Grand Theft Auto 6.
Геймеры с таким нетерпением ждали анонса следующей GTA, что начали искать подсказки о готовящемся трейлере буквально во всем. Абсолютно во всем, что Rockstar Games выкладывала в сеть. Теория, основанная на фотографии со словом VI, двумя персонажами - женщиной и мужчиной - и луной, просто произвела фурор. Казалось бы, ничего особенного, поскольку это была картинка, анонсирующая событие в GTA Online. Правда, фанаты выдвинули целую теорию о том, что данное изображение символизирует анонс GTA 6 с парой персонажей в день, когда луна будет находиться в той же фазе, что и на изображении.
Звучит как бред, сшитый белыми нитками. И все же... это правда. Подобная фаза луны и правда существует и появляется на небосклоне как раз 1 декабря. Именно тогда Rockstar и выложила в сеть трейлер GTA 6.
Вау, пойду рен-тв посмотрю
Поставил воду заряжаться возле монитора на котором постоянно крутил трейлер GTA 6. Потом её заморозил. Теперь под микроскопом анализирую кристаллы льда. Хитрые Rockstar Games думали, что люди не догадаются проверить...
а разрабы подтвердили эту версию??? если нет ,то это получается бред" поехавших умом сектантов"
в 2027 выйдет на сосноли
в 2029 выйдет на пк
в 2031 выйдет RP
Не пугай ты так, ониж дети.jpg
прочитай я это 30 ноября 2023, а 1го декабря увидь я трейлер… я бы, скорее всего, наверняка, сказал бы “вау”
страно видеть эту новость сейчас - спустя год с момента подтверждения теории.
Не фанаты, а фанатики. Совсем е*анулись))
Скорее бы уже трейлер новый и желательно цену узнать. Надеюсь на консолях и пк будет стоит одинаково и надеюсь максимум до 100 долларов
А типа 100 это уже норм цена? Маркетологи видимо не зря свой хлеб едят..
ну больше 100 долларов для меня уже перебор платить(за обычную версию), до этой суммы,если игру считаю достойной, то заплачу
Не норм. Но купят. Куда деваться?
Цена то булет одинаковой. Но в стиме есть страны с регионалкой. Щас в турции игры в 80 евро примерно. Так то гта 6 будет стоить минимум 80, а это близко 100)
ну я на самом дешевом регионе сижу по статистике steamdb.
я готов и 150 долларов отдать, если бы на пк выходила одновременно с консолями))