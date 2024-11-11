Фанаты Grand Theft Auto 6 все же не сумасшедшие? Одна из теорий касательно анонса GTA 6 подтвердилась

У поклонников бренда Grand Theft Auto, более известного как GTA, есть поистине странные идеи и теории о том, как Rockstar играют с ними в кошки-мышки. Однако чаще всего именно они оказываются правы.

Rockstar Games известна не только тем, что создает выдающиеся игры, но и тем, что постоянно играет с фанатами, которые верят в многочисленные теории заговора и сюжета, разбросанные по миру их игр. Это нашло свое отражение и в тематических анонсах их грядущих проектов, из которых самым ожидаемым является, естественно, Grand Theft Auto 6.

Геймеры с таким нетерпением ждали анонса следующей GTA, что начали искать подсказки о готовящемся трейлере буквально во всем. Абсолютно во всем, что Rockstar Games выкладывала в сеть. Теория, основанная на фотографии со словом VI, двумя персонажами - женщиной и мужчиной - и луной, просто произвела фурор. Казалось бы, ничего особенного, поскольку это была картинка, анонсирующая событие в GTA Online. Правда, фанаты выдвинули целую теорию о том, что данное изображение символизирует анонс GTA 6 с парой персонажей в день, когда луна будет находиться в той же фазе, что и на изображении.

Звучит как бред, сшитый белыми нитками. И все же... это правда. Подобная фаза луны и правда существует и появляется на небосклоне как раз 1 декабря. Именно тогда Rockstar и выложила в сеть трейлер GTA 6.