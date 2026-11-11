Фанаты GTA 6 начали отменять предзаказы из-за ограничения в 30 FPS на всех консолях

Подтверждение того, что Grand Theft Auto 6 будет работать с частотой 30 кадров в секунду на всех консолях, вызвало недовольство части игроков. Некоторые поклонники Rockstar Games рассчитывали на более высокую производительность, особенно на PS5 Pro, и теперь пересматривают решение о покупке игры.

Один из пользователей соцсети X сообщил, что отменил предзаказ расширенного издания GTA 6. По его словам, он предпочитает дождаться вероятного выхода версии для PlayStation 6, которая потенциально сможет предложить более высокую частоту кадров, включая заветные 60 FPS.

Издание Push Square также предложило читателям оценить ситуацию в собственном опросе. Для 21% участников ограничение стало достаточной причиной отказаться от покупки игры. Ещё 40% хотели бы видеть поддержку 60 FPS, хотя не считают отсутствие такого режима критичным недостатком. В то же время 29% респондентов полностью устраивает заявленная производительность.

Главным источником разочарования стали ожидания владельцев PS5 Pro. Многие покупали более дорогую консоль в расчёте на заметный прирост производительности по сравнению с обычной PS5. Однако Rockstar подтвердила, что даже на улучшенной версии приставки игра будет ограничена 30 FPS. Среди предусмотренных для неё преимуществ — трассировка лучей для теней и улучшенная технология масштабирования PSSR, но для части аудитории этого оказалось недостаточно.

При этом реакция сообщества неоднозначная. Некоторые игроки считают ограничение разумным компромиссом ради высокой детализации мира, большого количества персонажей, сложного искусственного интеллекта и множества одновременно работающих игровых систем. Другие недоумевают, почему в 2026 году крупный релиз не предлагает хотя бы отдельный режим производительности с 60 FPS.

Дополнительное недовольство вызывает отсутствие подтверждений такого режима даже с пониженным разрешением и отключёнными графическими эффектами. Rockstar пока не сообщала о планах добавить его после выхода игры. В качестве примера поклонники вспоминают Red Dead Redemption 2, которая с момента релиза в 2018 году так и не получила полноценный режим 60 FPS на консолях.

Впрочем, некоторые надеются на будущую версию для ПК, которая, по слухам, может выйти в начале 2027 года и предложить более высокую частоту кадров. Сама Rockstar пока не подтверждала релиз игры на этой платформе. До выхода GTA 6 на консолях остаётся девять дней, а предварительная загрузка уже доступна: игре потребуется около 212 ГБ свободного пространства.