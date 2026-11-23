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Microsoft рассматривала отмену платного мультиплеера на Xbox Helix, но после смены руководства планы могли измениться
Игроки GTA 6 спорят о системе криминального профиля, которая наказывает за самооборону
Арестованный за взлом Rockstar Games хакер Lapsus$ получил семь лет тюрьмы, но был освобождён в тот же день
Создатель Leonida ознакомился с EXE-файлом GTA 6 и заявил, что на портирование игры на PC понадобится около недели
Актёр GTA 6 забыл о своей роли и теперь пытается найти персонажа вместе с фанатами
GTA 6 повторила знаменитый розыгрыш койота из "Луни Тюнз"
Кто-то пытается остановить Cyberleek? После появления EXE-файла GTA 6 на Reddit начали исчезать сообщения о хакере
Дэвид Финчер раскрыл детали своего несостоявшегося "Бэтмена" 1990-х и сравнил его с фильмом Мэтта Ривза
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Осады замков, новые классы и никакого упрощения - главное о релизе Path of Exile 2 с презентации в Стамбуле
Марафон по франшизе "Омен" - Часть IV: Её звали Сарделия
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GTA 6 - самый дорогой мод на RDR 2. Графон на миллиарды, геймплей на сдачу
Тираннозавр за выходные и отменённый ремейк: о чём рассказали ветераны Core Design
Как игра про дьявола стала "Assassin's Creed про ведьм": Патрис Дезиле о 16-летней разработке 1666 Amsterdam
Обзор Probably Stolen: почти идеальная формула симулятора подпольной торговли, которой не хватает разнообразия
Обзор Phantom Blade Zero - 66 дней с клинком в сердце
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Игровое кресло Canyon Deimos
Grand Theft Auto
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