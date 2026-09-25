Фанаты GTA 6 начали сами печатать предметы из коллекционного издания вместо покупки за 400 долларов

Фанаты GTA 6 уже начали самостоятельно воссоздавать предметы из дорогого коллекционного издания с помощью 3D-принтеров. Одним из первых стал аллигатор Macca the Gator — 3D-художник @JSantiag0rj всего за день сделал почти точную копию фигурки.
Автор сначала использовал готовую 3D-модель, а затем доработал её в ZBrush. Основание с логотипом он смоделировал отдельно, а хвост разделил на отдельную деталь, поскольку фигурка целиком не помещалась в принтер. Сейчас ему осталось напечатать хвост и основание.
Коллекционное издание GTA 6 стоит $400 и при этом не включает саму игру — покупатель не получает даже цифровой код. Помимо фигурки аллигатора, в комплект входят сумка через плечо, кепка, магнитное зеркало с Macca the Gator, рюмка в виде ламантина, коктейльная ложка, брелок и солнцезащитные очки.
После того как первую фигурку удалось воспроизвести всего за один день, вполне вероятно, что энтузиасты начнут самостоятельно печатать и другие предметы из набора. Некоторые из них будет сложнее воссоздать, но сама идея уже получила практическое воплощение.
надо усложнить 3д принтер, как показывает практика человек нигилист по себе, дай тока волю все бесплатно получить желает, а ведь эта хрень и придумана ради выманивания мани. Делали бы ноуты игровые УЛЬТРА+ где платишь 25 000 рублей и только офисс покупаешь подписку на год за 100 000 и у тебы максимум, 25 000 на ноут + 5 000 пирату за работу = 30000 новый супер ноут лет на 7м.