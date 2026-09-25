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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 185 оценок

Фанаты GTA 6 начали сами печатать предметы из коллекционного издания вместо покупки за 400 долларов

IKarasik IKarasik

Фанаты GTA 6 уже начали самостоятельно воссоздавать предметы из дорогого коллекционного издания с помощью 3D-принтеров. Одним из первых стал аллигатор Macca the Gator — 3D-художник @JSantiag0rj всего за день сделал почти точную копию фигурки.

Автор сначала использовал готовую 3D-модель, а затем доработал её в ZBrush. Основание с логотипом он смоделировал отдельно, а хвост разделил на отдельную деталь, поскольку фигурка целиком не помещалась в принтер. Сейчас ему осталось напечатать хвост и основание.

Фанаты GTA 6 возмущены коллекционным набором за 400 долларов и сравнивают его с изданием Red Dead Redemption 2

Коллекционное издание GTA 6 стоит $400 и при этом не включает саму игру — покупатель не получает даже цифровой код. Помимо фигурки аллигатора, в комплект входят сумка через плечо, кепка, магнитное зеркало с Macca the Gator, рюмка в виде ламантина, коктейльная ложка, брелок и солнцезащитные очки.

После того как первую фигурку удалось воспроизвести всего за один день, вполне вероятно, что энтузиасты начнут самостоятельно печатать и другие предметы из набора. Некоторые из них будет сложнее воссоздать, но сама идея уже получила практическое воплощение.

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Комментарии:  21
Ваш комментарий
Виталий Яцков

надо усложнить 3д принтер, как показывает практика человек нигилист по себе, дай тока волю все бесплатно получить желает, а ведь эта хрень и придумана ради выманивания мани. Делали бы ноуты игровые УЛЬТРА+ где платишь 25 000 рублей и только офисс покупаешь подписку на год за 100 000 и у тебы максимум, 25 000 на ноут + 5 000 пирату за работу = 30000 новый супер ноут лет на 7м.

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