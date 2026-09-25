Фанаты GTA 6 начали сами печатать предметы из коллекционного издания вместо покупки за 400 долларов

Фанаты GTA 6 уже начали самостоятельно воссоздавать предметы из дорогого коллекционного издания с помощью 3D-принтеров. Одним из первых стал аллигатор Macca the Gator — 3D-художник @JSantiag0rj всего за день сделал почти точную копию фигурки.

Автор сначала использовал готовую 3D-модель, а затем доработал её в ZBrush. Основание с логотипом он смоделировал отдельно, а хвост разделил на отдельную деталь, поскольку фигурка целиком не помещалась в принтер. Сейчас ему осталось напечатать хвост и основание.

Коллекционное издание GTA 6 стоит $400 и при этом не включает саму игру — покупатель не получает даже цифровой код. Помимо фигурки аллигатора, в комплект входят сумка через плечо, кепка, магнитное зеркало с Macca the Gator, рюмка в виде ламантина, коктейльная ложка, брелок и солнцезащитные очки.

После того как первую фигурку удалось воспроизвести всего за один день, вполне вероятно, что энтузиасты начнут самостоятельно печатать и другие предметы из набора. Некоторые из них будет сложнее воссоздать, но сама идея уже получила практическое воплощение.