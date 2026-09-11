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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 158 оценок

Фанаты GTA 6 нашли реальный нудистский курорт из утечек - и принялись издеваться над владельцем фальшивыми отзывами

butcher69 butcher69

Поклонники GTA 6 устроили необычную атаку на реальный нудистский курорт во Флориде, который, предположительно, мог послужить прототипом одной из локаций игры. После появления утечек пользователи начали оставлять на странице заведения в Google многочисленные фальшивые отзывы с отсылками к персонажам и событиям GTA 6.

Речь идёт о Cypress Cove в Киссимми. Курорт оказался в центре внимания после публикации материалов от инсайдера Cyberleek, где была показана локация, напоминающая настоящее заведение. В одном из видео фигурировал Джейсон Дюваль, который устраивает стрельбу на территории нудистского курорта. На этом сходство с реальным местом, судя по всему, и закончилось.

Некоторые поклонники решили перенести шутки из игры в реальный мир. В отзывах начали появляться упоминания Джейсона, Люсии, бинокля, бассейна и других элементов из утечек GTA 6. Часть таких публикаций получила максимальную оценку, однако вскоре многие отзывы были удалены.

Все геймплейные утечки GTA 6 в одном месте: от ночных полетов над Вайс-Сити до пролога с Люсией

Представители Cypress Cove отреагировали на происходящее довольно резко. На странице курорта появился ответ с пометкой «СПАМ / ВЫМОГАТЕЛЬСТВО». Владельцы заявили, что сталкиваются с серией сфабрикованных отзывов, связанных с GTA 6, после чего неизвестные якобы потребовали деньги за их изменение или удаление.

«Мы не будем платить. Мы не будем вести переговоры», — заявили представители курорта, подчеркнув, что сохранили информацию об отзывах и передали сведения по соответствующим каналам.

Отдельно Cypress Cove напомнил посетителям интернета, что реальное заведение находится во Флориде, а не в вымышленном штате Леонида из GTA 6. Курорт также дал понять, что не собирается превращать произошедшее в часть собственной рекламной кампании.

Ситуация особенно примечательна тем, что утечки GTA 6 уже неоднократно становились источником шуток и фанатских расследований, однако в данном случае виртуальная локация неожиданно привлекла внимание к реальному бизнесу. Для Cypress Cove эта известность оказалась скорее проблемой: вместо новых клиентов владельцам пришлось разбираться с фальшивыми отзывами и попытками связать их заведение с происходящим в игре.

При этом само наличие реального прототипа ещё не означает, что Rockstar официально использовала Cypress Cove при создании GTA 6. Пока можно говорить лишь о сходстве локации из опубликованных утечек с существующим курортом.

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Комментарии:  26
Ваш комментарий
Лев Левин
Фанаты GTA 6 нашли реальный нудистский курорт из утечек - и принялись издеваться над владельцем
21
KookyPentheus

Какие недоум