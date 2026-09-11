Фанаты GTA 6 нашли реальный нудистский курорт из утечек - и принялись издеваться над владельцем фальшивыми отзывами

Поклонники GTA 6 устроили необычную атаку на реальный нудистский курорт во Флориде, который, предположительно, мог послужить прототипом одной из локаций игры. После появления утечек пользователи начали оставлять на странице заведения в Google многочисленные фальшивые отзывы с отсылками к персонажам и событиям GTA 6.

Речь идёт о Cypress Cove в Киссимми. Курорт оказался в центре внимания после публикации материалов от инсайдера Cyberleek, где была показана локация, напоминающая настоящее заведение. В одном из видео фигурировал Джейсон Дюваль, который устраивает стрельбу на территории нудистского курорта. На этом сходство с реальным местом, судя по всему, и закончилось.

Некоторые поклонники решили перенести шутки из игры в реальный мир. В отзывах начали появляться упоминания Джейсона, Люсии, бинокля, бассейна и других элементов из утечек GTA 6. Часть таких публикаций получила максимальную оценку, однако вскоре многие отзывы были удалены.

Представители Cypress Cove отреагировали на происходящее довольно резко. На странице курорта появился ответ с пометкой «СПАМ / ВЫМОГАТЕЛЬСТВО». Владельцы заявили, что сталкиваются с серией сфабрикованных отзывов, связанных с GTA 6, после чего неизвестные якобы потребовали деньги за их изменение или удаление.

«Мы не будем платить. Мы не будем вести переговоры», — заявили представители курорта, подчеркнув, что сохранили информацию об отзывах и передали сведения по соответствующим каналам.

Отдельно Cypress Cove напомнил посетителям интернета, что реальное заведение находится во Флориде, а не в вымышленном штате Леонида из GTA 6. Курорт также дал понять, что не собирается превращать произошедшее в часть собственной рекламной кампании.

Ситуация особенно примечательна тем, что утечки GTA 6 уже неоднократно становились источником шуток и фанатских расследований, однако в данном случае виртуальная локация неожиданно привлекла внимание к реальному бизнесу. Для Cypress Cove эта известность оказалась скорее проблемой: вместо новых клиентов владельцам пришлось разбираться с фальшивыми отзывами и попытками связать их заведение с происходящим в игре.

При этом само наличие реального прототипа ещё не означает, что Rockstar официально использовала Cypress Cove при создании GTA 6. Пока можно говорить лишь о сходстве локации из опубликованных утечек с существующим курортом.