Фанаты GTA 6 нашли в реальности квартиру Джейсона и Люсии - но её уже снесли

Один из фанатов Grand Theft Auto 6 сумел найти реальное местоположение квартиры Джейсона и Люсии. После выхода 27 августа 26-минутного Extended Look игроки начали буквально разбирать ролик по кадрам в поисках новых деталей, пасхалок и знакомых мест. И одному из них удалось выяснить, где Rockstar разместила главное жилище двух протагонистов.

Пользователь социальной сети с ником prettyboycuh рассказал, что сначала обратил внимание на здание напротив квартиры Джейсона и Люсии. С его помощью он без особых проблем нашёл нужное место в Google Maps. Однако возникла странность: самой квартиры из GTA 6 на актуальных снимках не было.

Фанат не стал останавливаться на этом и решил посмотреть старые снимки Google Maps, изменив дату съёмки. В результате он открыл изображение за 2013 год — и именно там обнаружил здание, которое полностью совпадало с показанным в игре местом.

Речь идёт о Belmar Condominium в районе Эджуотер в Майами. Это здание в стиле 1970-х годов было расположено по адресу 419 NE 19th St и существовало задолго до начала разработки GTA 6. Более того, фанаты выяснили ещё одну любопытную деталь: в 2022 году комплекс был куплен за $12 млн, после чего его полностью снесли. Сейчас на этом месте находится пустой участок.

Само здание всё ещё можно найти на старых объявлениях о продаже недвижимости, включая архивные фотографии. Благодаря им можно увидеть, как выглядел реальный прототип места, которое Rockstar перенесла в виртуальный Вайс-Сити.

То, что квартира Джейсона и Люсии уже исчезла в реальном мире, особенно забавно выглядит на фоне истории разработки GTA 6. Игра находится в производстве уже много лет, а к моменту релиза ожидание достигнет 13 лет с выхода GTA 5.

При этом неизвестно, когда именно Rockstar добавила этот объект в карту GTA 6 и проводила ли студия полноценную съёмку или использовала другие материалы для воссоздания здания. Но сам факт того, что фанаты смогли найти его реальный прототип по деталям из Extended Look, показывает, насколько внимательно Rockstar относится к созданию игрового мира.

После выхода расширенного ролика фанаты продолжают искать новые секреты GTA 6, и это, вероятно, только начало. В ближайшие месяцы Rockstar наверняка покажет ещё больше материалов и подробностей об игре, а поклонники будут разбирать каждый новый кадр в поисках интересных совпадений с реальным Майами.