Фанаты GTA 6 обнаружили в новом ролике знакомого персонажа из GTA 4 - Rockstar готовит неожиданное возвращение?

Поклонники Grand Theft Auto VI продолжают внимательно изучать новые материалы Rockstar Games в поисках скрытых деталей и отсылок к предыдущим частям серии. На этот раз внимание сообщества привлёк короткий видеоролик, посвящённый началу предварительной загрузки игры. Некоторые пользователи считают, что разработчики могли незаметно показать возвращение Тони Принса — известного персонажа из GTA IV.

В опубликованном 10 ноября ролике продолжительностью около 30 секунд появляется мужчина в синей майке, тёмных очках и с характерной бородкой. Его внешность, манера речи и нью-йоркский акцент напомнили поклонникам Тони Принса, знакомого по дополнению к GTA IV и GTA Online.

Одним из первых на предполагаемое сходство обратил внимание популярный YouTube-блогер TGG. В социальной сети X он поделился своими наблюдениями и предположил, что Rockstar могла намеренно спрятать знакомого персонажа в новом видео.

Почему этот парень действительно выглядит и звучит как Тони? Я схожу с ума: похожие очки, борода и очень похожий голос. Неужели он настолько запустил себя и переехал на острова? К тому же весь трейлер посвящён ночным клубам, так что знаете что? Я действительно думаю, что это может быть он!

— написал блогер.

Некоторые пользователи согласились с TGG, отметив не только внешнее сходство, но и атмосферу нового ролика, которая напоминает события дополнения к GTA IV.

Стоит напомнить, что Тони Принс был известным владельцем ночных клубов Либерти-Сити. Позднее персонаж появился в GTA Online, где помогал игрокам развивать собственный клубный бизнес в Лос-Сантосе. Поэтому его возможное появление в Вайс-Сити вполне вписывалось бы в историю героя.

Однако далеко не все поклонники убеждены в правильности этой теории. Некоторые отмечают, что к моменту событий GTA VI Тони должен быть уже довольно пожилым человеком, тогда как мужчина из ролика выглядит значительно моложе. Другие предполагают, что Rockstar могла использовать того же актёра озвучивания для совершенно другого персонажа.

Сама Rockstar Games пока никак не прокомментировала предположения поклонников и не подтвердила возвращение Тони Принса. Поэтому обнаруженное сходство остаётся исключительно фанатской теорией.

Узнать, действительно ли разработчики подготовили неожиданное возвращение знакомого героя, игроки смогут уже 19 ноября 2026 года, когда Grand Theft Auto VI выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.