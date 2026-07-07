Фанаты GTA 6 поспорили о цикле дня и ночи - одни хотят больше реализма, другие не готовы жертвовать динамикой

До выхода GTA 6 остаются считанные месяцы, однако Rockstar Games по-прежнему хранит в секрете многие детали игрового процесса. Это не мешает поклонникам серии строить собственные теории и обсуждать, какие механики должны вернуться в новую часть, а какие — измениться. На этот раз поводом для жарких споров стал цикл смены дня и ночи.

На форуме, посвящённом GTA 6, игроки обсудили продолжительность внутриигровых суток. В GTA 5 и Red Dead Redemption 2 полный цикл занимает около 48 минут реального времени. Часть сообщества считает, что для GTA 6 этого уже недостаточно. По мнению сторонников изменений, стремительная смена времени суток мешает наслаждаться открытым миром: красивые рассветы и закаты длятся меньше минуты, а во время спокойного исследования карты кажется, что день заканчивается слишком быстро.

Некоторые пользователи предлагают увеличить продолжительность суток до 60 или даже 90 минут. По их мнению, это сделало бы игровой мир более естественным и позволило бы глубже погружаться в атмосферу новой версии Вайс-Сити.

Однако далеко не все разделяют такую точку зрения. Самые популярные комментарии под обсуждением называют нынешние 48 минут удачным компромиссом между реализмом и игровым темпом. Более длинный цикл, считают игроки, рискует сделать отдельные периоды суток слишком затянутыми, особенно во время сюжетных заданий и активных перестрелок, где динамика остаётся одним из ключевых элементов серии.

Отдельной темой стала система погоды. Игроки отмечают, что в Red Dead Redemption 2 атмосферные грозы, туманы и ливни выглядят впечатляюще, однако из-за быстрого течения времени погодные явления нередко заканчиваются раньше, чем успеваешь ими насладиться. Многие надеются, что в GTA 6 Rockstar сможет сделать смену погоды более плавной и независимой от времени суток.

Пока всё это остаётся исключительно на уровне обсуждений. Rockstar Games не раскрывала, каким будет цикл дня и ночи в GTA 6, и вряд ли станет подробно рассказывать о подобных деталях до релиза. При этом опыт Red Dead Redemption 2 показывает, что студия редко меняет удачные базовые механики без веской причины. Поэтому наиболее вероятным сценарием выглядит сохранение привычной системы с её дальнейшей доработкой, а не полная переработка.

Само обсуждение хорошо показывает, насколько высоки ожидания от GTA 6. Сегодня поклонники спорят уже не о графике или масштабе карты, а о продолжительности закатов и скорости смены суток — деталях, которые ещё несколько лет назад казались второстепенными, но теперь воспринимаются как важная часть погружения в мир игры.