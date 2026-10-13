Фанаты GTA 6 празднуют обвал криптовалюты Cyberleek, обещавшего выложить всю игру

Фанаты GTA 6 радуются резкому падению стоимости мемкоина Cyberleek, связанного с человеком, который утверждает, что располагает утечками игры. На фоне обвала криптовалюты обещание опубликовать полную версию GTA 6 выглядит всё менее реалистичным.

11 октября рыночная капитализация Cyberleek составляла около 7,8 миллиона долларов, однако затем упала до 1,7 миллиона. Ранее промоутер токена обещал раскрыть более 200 ГБ данных GTA 6, если капитализация монеты достигнет 30 миллионов долларов. Теперь эта цель кажется практически недостижимой.

В качестве доказательства доступа к игре в сети публиковались ролики, якобы демонстрирующие различные сцены с участием Люсии, включая кадры с обнажённым персонажем. Однако подлинность материалов вызывает сомнения. В частности, NPC на видео почти не реагируют на происходящее, а появление танка наводит на мысль, что автор мог использовать меню разработчика.

Представитель Cyberleek также угрожал опубликовать прохождение сюжетной кампании, если Rockstar не выпустит физические копии игры и не принесёт извинения. Но многие фанаты GTA 6 считают происходящее попыткой заработать на ажиотаже вокруг игры, а не подготовкой к масштабной утечке. По имеющимся утверждениям, ещё в августе организаторы схемы могли вывести около 270 тысяч долларов.

Сама Rockstar уже сталкивалась с серьёзными утечками GTA 6. После одного из инцидентов материнская компания Take-Two начала расследование и направила Discord повестку с требованием предоставить информацию. Rockstar назвала произошедшее тяжёлым ударом для команды, но подтвердила, что игра должна выйти 19 ноября 2026 года.

Пока неизвестно, действительно ли автор утечек располагает полной версией GTA 6 и собирается ли публиковать её. Тем временем фанаты продолжают следить за падением Cyberleek и с недоверием относятся к обещаниям, которые сопровождают криптовалюту.