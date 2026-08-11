Фанаты GTA 6 пытаются спасти жизнь геймера, чтобы он смог дожить до релиза игры - на его лечение собрали больше $50 000

Безумно утомительное ожидание релиза Grand Theft Auto 6, омраченное предыдущими переносами релиза, стало настоящим испытанием для многих геймеров. Однако для некоторых поклонников серии дожить до выхода игры — это в буквальном смысле слова вопрос жизни и смерти. Геймерское сообщество в очередной раз продемонстрировало удивительную сплоченность, придя на помощь парню, чьим главным стимулом к выздоровлению стало желание сыграть в новую GTA.

На днях тиктокер Джерри Форт, страдающий тяжелым интерстициальным заболеванием легких, опубликовал видео прямиком из реанимации. Парень рассказал, что ему предстоит сложнейшая и очень опасная операция по пересадке органов. Свое обращение из больничной палаты он сопроводил горькой и ироничной подписью:

Я просто хочу поиграть в GTA VI. Боже, Rockstar и эти их задержки....

Ролик быстро стал вирусным, собрав более 11 миллионов просмотров всего за пару дней, и вызвал огромную волну сочувствия. Геймеры оставили тысячи комментариев, убеждая парня держаться и обещая лично подарить ему копию игры после выписки. Но сообщество не ограничилось одними лишь словами утешения. Фанаты оперативно организовались и совместными усилиями закрыли сбор на медицинской краудфандинговой платформе GoFundMe. Игроки пожертвовали больше 50 000 долларов на трансплантацию и последующую сложную реабилитацию Джерри. Мать парня уже поблагодарила интернет-пользователей, отметив, что ее сын всегда боролся до конца, и такая финансовая и моральная поддержка придаст ему сил пережить восстановление.

К слову, ждать новых кадров GTA 6 Джерри и другим поклонникам осталось не так уж долго — уже в конце этого августа ожидается масштабная премьера нового трейлера GTA 6, хотя факт временной эксклюзивности ролика для сервиса Netflix и вызвал много споров в интернете.

Напомним, что после нескольких задержек Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.