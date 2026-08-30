Фанаты GTA 6 раскритиковали интерфейс игры: "Он выглядит слишком простым и недоработанным"

После выхода почти 30-минутного официального показа Grand Theft Auto VI внимание игроков привлекла не только графика и масштаб игрового мира, но и интерфейс. Как отмечает Kotaku, среди фанатов разгорелось обсуждение того, выглядит ли новый HUD действительно современным и ненавязчивым или Rockstar сделала его слишком простым.

Главная претензия касается общей стилистики интерфейса. Некоторые игроки считают, что элементы HUD выглядят недостаточно проработанными и слишком минималистичными для игры такого масштаба. В обсуждениях встречаются оценки вроде «выглядит недоделанным», а отдельные пользователи называют интерфейс слишком простым и скучным.

В то же время у нового дизайна есть и немало сторонников. Они считают, что Rockstar намеренно сделала интерфейс менее навязчивым, чтобы он не отвлекал от самого мира GTA VI. Такой подход особенно заметен на фоне стремления студии сделать Леониду максимально живой и детализированной: большое количество информации не должно постоянно перекрывать происходящее на экране.

В центре обсуждения оказались различные элементы HUD, включая мини-карту, иконки, индикаторы состояния персонажа и колесо выбора оружия. Именно их сочетание с минималистичным оформлением заставило часть игроков сравнивать интерфейс GTA VI с более «игровыми» решениями предыдущих частей серии. Обсуждаемые элементы были показаны в официальном Extended Look, который Rockstar представила 27 августа.

При этом делать вывод о том, что интерфейс окончательный, пока рано. До выхода игры Rockstar ещё может внести изменения в HUD и отдельные элементы меню. Однако компания уже продемонстрировала достаточно большой объём геймплея, чтобы игроки могли составить первое впечатление о том, каким будет взаимодействие с игрой.