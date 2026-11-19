Rockstar Games распространила действие платной подписки GTA Plus на одиночную кампанию Grand Theft Auto 6. Решение закрыть часть внутриигрового контента за ежемесячным платежом ($7,99 в США) уже вызвало волну критики в сообществе.

После прохождения третьей главы активным подписчикам, часть из которых получила первый месяц бесплатно за предзаказ, открываются эксклюзивные награды. В их числе спорткар 90 Annis Venturas BLVD Elegy в уникальном обвесе Widebody и частный гараж в районе Кростаун (Crosstown), оборудованный оружейным сейфом и точкой сбыта краденого.

Кроме того, подписка дает бонусы в сервисах Scooter Bros и RydeMe, бесплатный проезд на общественном транспорте по штату Леонида, а также свободную аренду велосипедов, скутеров и гидроциклов Seashark. Дополнительно игроки получают 10-процентную скидку в оружейных, магазинах одежды, барбершопах, тату-салонах и автомастерских, а также наценку в 10% при продаже некоторых личных авто.

Доступ к привилегиям жестко привязан к активной подписке: при ее отмене игрок теряет и гараж, и машину, и все остальные бонусы. При необходимости их можно отключить вручную в меню паузы, перейдя во вкладку аккаунта и выбрав пункт GTA Plus Boosts.

На Reddit решение спрятать транспорт и недвижимость в сюжетной кампании за ежемесячным пейволлом встретили жесткой критикой — тем более что подписку придется оплачивать даже покупателям самых дорогих изданий GTA 6. Кроме того, фанаты опасаются, что после релиза новой GTA Online монетизация станет еще агрессивнее.