Rockstar Games распространила действие платной подписки GTA Plus на одиночную кампанию Grand Theft Auto 6. Решение закрыть часть внутриигрового контента за ежемесячным платежом ($7,99 в США) уже вызвало волну критики в сообществе.
После прохождения третьей главы активным подписчикам, часть из которых получила первый месяц бесплатно за предзаказ, открываются эксклюзивные награды. В их числе спорткар 90 Annis Venturas BLVD Elegy в уникальном обвесе Widebody и частный гараж в районе Кростаун (Crosstown), оборудованный оружейным сейфом и точкой сбыта краденого.
Кроме того, подписка дает бонусы в сервисах Scooter Bros и RydeMe, бесплатный проезд на общественном транспорте по штату Леонида, а также свободную аренду велосипедов, скутеров и гидроциклов Seashark. Дополнительно игроки получают 10-процентную скидку в оружейных, магазинах одежды, барбершопах, тату-салонах и автомастерских, а также наценку в 10% при продаже некоторых личных авто.
Доступ к привилегиям жестко привязан к активной подписке: при ее отмене игрок теряет и гараж, и машину, и все остальные бонусы. При необходимости их можно отключить вручную в меню паузы, перейдя во вкладку аккаунта и выбрав пункт GTA Plus Boosts.
На Reddit решение спрятать транспорт и недвижимость в сюжетной кампании за ежемесячным пейволлом встретили жесткой критикой — тем более что подписку придется оплачивать даже покупателям самых дорогих изданий GTA 6. Кроме того, фанаты опасаются, что после релиза новой GTA Online монетизация станет еще агрессивнее.
Камон. Вас никто не обязывает покупать подписку. Не хотите, не берите // Александр Моженок
Куплю по 100% скидке при выходе на ПК - весь контент будет доступен всегда👌
юбисофт запахло. Пихать подписку в одиночную игру - сильно
Кто последний? Мне только ГТА оплатить
Тут все ГТА оплачивают - в очередь!;)
этой зимой гои не замерзнут, хорошенько прогреются