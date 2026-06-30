Фанаты GTA 6 разглядели "намёк" на предательство Люсии в старом скриншоте

Фанаты Grand Theft Auto VI нашли новый повод для обсуждений. На одном из прошлогодних скриншотов с Люсией игроки заметили небольшую фигуру на крыше, которую многие приняли за крысу. Из-за того, что на криминальном жаргоне «крыса» означает предателя или доносчика, в сообществе вновь заговорили о возможном предательстве Джейсона.
Сам снимок был опубликован после второго трейлера. Один из фанатских аккаунтов обратил внимание на необычную деталь и предположил, что Rockstar Games могла намеренно оставить скрытый намёк. Теория получила распространение ещё и потому, что подозрения вокруг Люсии появились задолго до этого.
Ранее фанаты уже обсуждали другой кадр, где героиня обнимает Джейсона, держа за его спиной пистолет. Некоторые также связывают свои догадки с официальными описаниями персонажей: Люсия готова идти к своей цели любой ценой, а знакомство с ней может стать для Джейсона лучшим или худшим событием в жизни.
Однако далеко не все согласны с такой трактовкой. Не исключено, что на крыше вовсе не крыса, а какой-то случайный объект. Кроме того, сообщество GTA уже не раз строило громкие теории на основе незначительных деталей — от фаз Луны до часов Джейсона и даже пулевого отверстия, которое пытались расшифровать с помощью азбуки Брайля. Поэтому пока всё это остаётся лишь предположениями фанатов.
фанаты ГТА реально е6ланы?
"Когда коту делать нечего, он себе яйца лижет"
Фанаты ГТА возвели эту поговорку в абсолют.
"Фанаты" просто дауны.
Какие же идиоты...
Крысы в Рокстар которые трейлер всё никак дропнуть не хотят.