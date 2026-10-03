Фанаты GTA 6 считают подарки Rockstar для блогеров лучше коллекционного издания за $400

Rockstar начала рассылать инфлюенсерам из сообщества GTA 6 эксклюзивный мерч, и некоторые фанаты уже заявили, что он выглядит интереснее официального коллекционного издания игры за $400.

В наборы для блогеров вошли ещё не поступившие в продажу футболки, сумки и другие тематические аксессуары, включая зажим для денег. После появления фотографий фанаты начали сравнивать эти подарки с коллекционным изданием GTA 6.

Напомним, коллекционное издание стоимостью $400 не включает саму игру. Покупателям предлагают солнцезащитные очки Oakley, фигурку аллигатора Макки, футболки и другие предметы.

В соцсетях некоторые поклонники GTA 6 заявили, что предпочли бы получить набор Rockstar для инфлюенсеров вместо коллекционного издания. Другие и вовсе пожаловались, что подобный мерч пока недоступен обычным покупателям.

При этом часть показанных предметов уже замечали в утечках с сайта Rockstar, поэтому не исключено, что в будущем компания всё-таки предложит их приобрести. Пока же эксклюзивный мерч распространяется среди отдельных представителей сообщества.

На фоне приближения релиза Rockstar продолжает активно раскручивать GTA 6. В Майами уже появились рекламные материалы в стиле Vice City, а Miami Heat готовит специальную тематическую коллекцию и мероприятие, посвящённое игре.