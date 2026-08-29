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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 117 оценок

Фанаты GTA 6 сходят с ума по Люсии ещё до выхода игры

IKarasik IKarasik

До релиза GTA VI остаётся ещё немало времени, но некоторые поклонники игры уже успели довести интерес к Люсии до совершенно нового уровня.

Люсия и Джейсон в живом и опасном Вайс-Сити - вышел первый официальный геймплей GTA 6 с игровыми скриншотами

После появления новых материалов с героиней пользователи начали массово разбирать отдельные кадры, причём внимание привлекают даже самые незначительные детали её внешности. Некоторые изображения с Люсией набирают миллионы просмотров, а обсуждения под ними порой оказываются куда более оживлёнными, чем разговоры о самом сюжете или игровом процессе.

На этом фанаты не остановились. В кадрах из демонстрационных материалов GTA VI пользователи начали замечать различные предметы и строить предположения об их возможном предназначении. В итоге обычный показ игры превращается в бесконечный поток шуток, теорий и довольно откровенных фантазий о Люсии.

Особенно забавно выглядит тот факт, что GTA VI пока даже не вышла. Rockstar продолжает постепенно показывать игру, а сообщество уже успевает придумать для Люсии самые неожиданные варианты развития событий.

Похоже, Rockstar действительно создала персонажа, который способен привлекать внимание аудитории далеко за пределами самой игры. И судя по реакции фанатов, до релиза GTA VI подобных обсуждений станет только больше.

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Сколько часов займет прохождение GTA 6 - прохождение сюжета и дополнительная активность в игре
165
178
Комментарии:  178
Ваш комментарий
Carissa7517
118
p3ach1ov3r

Единственная женщина, которой я разрешаю сесть на лицо.

80
Neko-Acheron

Шлюха короче... ясно

76
TerryTrix