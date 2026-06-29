Фанаты GTA 6 снова нашли связь с Red Dead Redemption 2 - теперь Джейсона называют потомком Артура Моргана

После публикации новых скриншотов GTA 6 поклонники Rockstar вновь вернулись к одной из самых необычных теорий о будущей игре. Пользователи социальных сетей уверены, что главный герой Джейсон Дюваль может оказаться потомком Артура Моргана из Red Dead Redemption 2. Пока никаких подтверждений этому нет — речь идёт исключительно о фанатских догадках.

Теория существует уже давно, однако свежие изображения вновь подогрели обсуждения. Многие игроки обратили внимание на сходство между Джейсоном и Артуром: похожие черты лица, веснушки, форма носа и даже характерное хмурое выражение. Некоторые поклонники считают, что Rockstar намеренно сделала внешность персонажей похожей, чтобы намекнуть на возможную связь между двумя культовыми франшизами.

Поводом для новой волны обсуждений стали публикации известных представителей сообщества. Контент-мейкер Synth Potato отметил, что Джейсон вполне мог бы сойти за прямого потомка Артура Моргана, а автор аккаунта TheCassiniGames опубликовал сравнительные изображения героев, собравшие десятки тысяч отметок «Нравится».

Подобные предположения появились не на пустом месте. Rockstar уже не раз связывала свои вселенные небольшими пасхалками. В Grand Theft Auto V можно встретить отсылки к Red Dead Redemption, включая одежду, напоминающую знаменитый образ Джона Марстона. Однако полноценной сюжетной связи между сериями разработчики никогда не подтверждали.

Тем более что события Red Dead Redemption 2 разворачиваются в конце XIX века, а GTA 6 переносит игроков в современность. Теоретически это не исключает существование потомков знакомых персонажей спустя более чем столетие, однако никаких официальных намёков на подобный сюжетный ход Rockstar пока не давала.

В итоге новая теория остаётся ещё одним примером того, насколько внимательно поклонники изучают каждый опубликованный кадр GTA 6. Пока одни видят в сходстве персонажей обычное совпадение, другие продолжают искать доказательства того, что две самые известные серии Rockstar могут быть связаны гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд.