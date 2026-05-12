Фанаты GTA 6 снова уверены, что Rockstar сегодня покажет третий трейлер

Сообщество GTA 6 в очередной раз устроило массовую волну теорий вокруг возможного выхода третьего трейлера. На этот раз фанаты убеждены, что Rockstar может выпустить новое видео уже сегодня.

Главным аргументом стала дата. Игроки заметили, что предыдущие трейлеры GTA 6 выходили по вторникам, а второй трейлер появился ровно за девять дней до финансового отчета Take-Two. До нового отчета компании сейчас тоже осталось девять дней.

На фоне этого в соцсетях начали массово появляться посты с «доказательствами» скорого анонса. Некоторые уверены, что Rockstar срочно нужны свежие маркетинговые материалы перед летней рекламной кампанией игры.

Особенно активно обсуждение разгорелось в X и Reddit, где пользователи уже называют 12 мая «самым вероятным днем» для релиза третьего трейлера. Другие же считают, что если трейлер и покажут, то скорее на следующей неделе.

При этом часть игроков относится к подобным теориям скептически и напоминает, что Rockstar традиционно действует максимально непредсказуемо. Некоторые фанаты даже начали изучать файлы GTA 6 в поисках намеков на новые скриншоты или трейлер, но пока безрезультатно.

GTA 6 должна выйти 19 ноября 2026 года, однако ожидание новой информации о проекте уже давно превратилось в отдельное шоу внутри сообщества.