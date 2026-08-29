Фанаты GTA 6 травят разработчиц Rockstar, обвинив их в том, что Джейсон - всего лишь "бесхарактерный прихвостень" Люсии

После расширенного показа Grand Theft Auto 6 в соцсетях разгорелось громкое недовольство характером одного из двух главных героев игры - Джейсона. Часть фанатов обрушилась с жесткой критикой на разработчиков из Rockstar Games, обвиняя их в том, что Джейсон получился абсолютно бесхарактерным и ведомым "прихвостнем" своей напарницы Люсии. В соцсетях мгновенно распространился слух, что виной всему - женщина на посту сценариста.

Пользователи сети обратили внимание, что в общих сценах Люсия выглядит более доминантной, харизматичной и решительной, в то время как Джейсон выполняет роль молчаливого исполнителя. Масла в огонь подлил популярный стример Asmongold, который во время своей трансляции бурно отреагировал на новые кадры игры. Его шокировало, что Джейсону нужно участвовать в бытовых активностях Люсии для поддержания уровня доверия внутри пары, а также фраза героя: "И что ты думаешь надеть?"

Я понял, что это дерьмо написано женщиной, как только Джейсон спросил ее про одежду... Женщина написала Джейсона! Почему она никогда не должна играть с ним в Call of Duty? Все, что ему нужно делать - это ходить по маникюрным салонам?

На фоне заявления стримера разгневанные геймеры начали искать женщин в штате Rockstar и наткнулись на профиль сотрудницы по имени Эмили (@iistalrii). Из-за плашки "Senior Game Text Developer" в описании ее аккаунта пользователи приняли ее за автора диалогов Джейсона. Из-за хейта девушке пришлось экстренно закрыть свой профиль от посторонних. То же самое случилось с Сарой Лаццерони, заместителем ведущего 3D-графического дизайнера в Rockstar Games. Ей пришлось закрыть комменты из-за хейта.

Сама студия Rockstar Games традиционно не раскрывает, кто именно из авторов писал конкретные реплики. Сюжетную команду игры возглавляют ветераны индустрии Руперт Хамфрис и Майкл Ансворт, поэтому слухи о влиянии сценаристки остаются лишь фанатскими домыслами и следствием стримерского хайпа.