Фанаты GTA 6 уверены, что нашли дату выхода второго трейлера

Фанаты GTA 6, кажется, докопались до чего-то интересного — похоже, второй трейлер могут показать после Рождества. Всё началось с обычного, казалось бы, поста Rockstar про новую полицейскую машину в GTA Online. Но тут фанаты заметили странную штуку: в Twitter и на сайте номера на машине видно отлично, а вот в остальных соцсетях их зачем-то замазали чёрным. Согласитесь, для таких перфекционистов как Rockstar это выглядит подозрительно.
Дальше — больше. В этом самом номере (6DW31980) спрятано число 27. Если сложить все цифры (6+3+1+9+8+0), получится 27. Да и с буквами та же история: D — четвёртая буква алфавита, W — двадцать третья, сложим — опять 27. И тут понеслось: оказывается, у Rockstar ровно 27 постов в Instagram, сама компания появилась 27 декабря, да и в первом трейлере GTA 6 на 27-й секунде показывают машину с цифрами 27 на стекле.
А на днях они ещё и картинку с вертолётом выложили, и угадайте, какой на нём номер? Правильно, опять 27. Случайность? Фанаты в это не верят.
посчитали сколько в сан адресе окон и поделили на число сломанных подоконников? у меня только один вопрос возникает после этих новостей. хоть одна теориях придуманная искателями подтвердилась?
// Алексей Смирнов
"похоже, второй трейлер могут показать на Рождество." - рождество 25 декабря. причём тут тогда 27?
Рождество мы празднуем с 24 по 26. 24 - Сочельник и потом два дня Рождества. А в церкви мы все 8 дней подряд празднуем, так что даже 27 у нас читают, как Иисус родился сегодня
Может даже предзаказы откроют или рано ещё?
Обычно анонсируют, через год открывают предзаказ, еще через один релиз. Так было, скажем, с двумя предыдущими блокбастерами: ГТА5 и РДР2. По срокам сейчас вполне подходит дата.
Просто есть подозрение, что они сами не уверены, успеют ли в 2025г. релизнуть. Нужна более точная дата. А любые отсрочки и переносы в современных реалиях сразу бьют по кошельку. Думается, раньше весны конкретики можно не ждать.
Вот людям заняться нечем.. а тот кто это распространяет ни лучше😉
Сильно мордатая бабанька, не очень. Могли бы и по красивее сделать.
Вот по этому скрину например была угадана дата анонса шестерки
Или это год выпуска на ПК ))
Опять фанатские теории пошли. Внимание к этой франшизе просто поражает.
Игра будет про Латиносов нелегалов , как их притесняют в свободной стране. // Александр Дельтазавр
Оп, пойду надену свою шапочку из фольги
Игры нет а фанаты есть. Парадокс. // Александр Чуркин
Фанаты GTA6 игровые куколды
Да по..еать зае..ли с этой гта 6 уже!
Автор данного поста тоже нашёл пару баллов чтобы открыть очередной сундук с касарём стима
Бла бла бла!
Остатки Rockstar уже опозорились. Целый год прошёл - и никакой информации об игре нет, от слова совсем.
На самом деле, они боятся отпугнуть предзаказы, когда станет ясно, что GTA 6 представляет собой никчёмную повесточную помойку, очередной вейлгард. Забавная ситуация, на самом деле. Я с нетерпением жду, когда выйдет второй трейлер, чтобы от души посмеяться.
Мне нравится, что культовые серии вроде Ведьмак, ГТА пошли по пути, когда можно отыгрывать за девушку. Надеюсь к этому придут Мафия, Метал Гир, Дум и прочие.
вот что бывает, когда фанаты симса добираются до других игр.
хотелось бы отыграть еще за ежика и дверной звонок
опять за бабовый персонаж играть🤣 это видимо чтоб три ретурда из прошлой части таким уг больше не смотрелись