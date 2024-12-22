Фанаты GTA 6 уверены, что нашли дату выхода второго трейлера

Фанаты GTA 6, кажется, докопались до чего-то интересного — похоже, второй трейлер могут показать после Рождества. Всё началось с обычного, казалось бы, поста Rockstar про новую полицейскую машину в GTA Online. Но тут фанаты заметили странную штуку: в Twitter и на сайте номера на машине видно отлично, а вот в остальных соцсетях их зачем-то замазали чёрным. Согласитесь, для таких перфекционистов как Rockstar это выглядит подозрительно.

Дальше — больше. В этом самом номере (6DW31980) спрятано число 27. Если сложить все цифры (6+3+1+9+8+0), получится 27. Да и с буквами та же история: D — четвёртая буква алфавита, W — двадцать третья, сложим — опять 27. И тут понеслось: оказывается, у Rockstar ровно 27 постов в Instagram, сама компания появилась 27 декабря, да и в первом трейлере GTA 6 на 27-й секунде показывают машину с цифрами 27 на стекле.

А на днях они ещё и картинку с вертолётом выложили, и угадайте, какой на нём номер? Правильно, опять 27. Случайность? Фанаты в это не верят.