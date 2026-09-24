Фанаты GTA 6 возмущены коллекционным набором за 400 долларов и сравнивают его с изданием Red Dead Redemption 2

Компания Rockstar Games сегодня анонсировала коллекционный набор для GTA 6 стоимостью 400 долларов. В него входит множество премиальных сувениров, но отсутствует сама копия игры. Разумеется, это вызвало бурю негодования в сети: фанаты считают, что набор не стоит таких денег. Его также сравнивают с другими коллекционными изданиями Rockstar, включая набор для GTA 5 и аналогичный комплект для Red Dead Redemption 2.

В набор для GTA 6 входят довольно дорогие предметы, которые, вероятно, и взвинтили общую цену — например, солнцезащитные очки Oakley. Очки этого бренда часто стоят от 150 до 200 долларов, поэтому эксклюзивная модель, скорее всего, существенно увеличила стоимость всего комплекта. Как бы то ни было, это самое дорогое коллекционное издание Rockstar за всю историю, и даже самые преданные фанаты не готовы тратить на него деньги.

Один из фанатов признался

Не хотелось бы так говорить, но, пожалуй, я пропущу это коллекционное издание. 400 долларов — это просто безумие, к тому же в комплект даже не входит копия игры в стилбуке. Лучше я сэкономлю деньги и куплю отдельно какие-нибудь классные сувениры, чем переплачивать за очки.

Ещё один фанат отметил, что лет десять назад у GTA 6 наверняка было бы специальное издание — пусть и не самое дешёвое, но все же премиальное, — включающее саму игру и некоторые из этих предметов:

Будь сейчас 2016 год, они бы выпустили Ultimate Edition за 129,99 доллара с игрой, зеркальцем для кокаина, ложечкой для нюхательного порошка, брелоком-лезвием и картой, но мы живём в 2026-м — в настоящем "супер-аду".

У Red Dead Redemption 2 был похожий коллекционный набор (без самой игры) за 100 долларов; в него входили различные безделушки и реплики внутриигровых предметов, например, печатная версия торгового каталога. Некоторые считают, что с тем набором Rockstar справилась гораздо лучше: в нем было множество интересных сувениров, а цена не заставляла игроков тратить целое состояние.

Один фанат сказал:

Я бы предпочёл коллекционный набор GTA 6, похожий на тот, что был у Red Dead Redemption 2. Он казался более тесно связанным с самой игрой, да и цена в районе 100 долларов была куда более разумной.

Для GTA 5 также выпускалась целая серия выгодных специальных изданий; например, версия за 79,99 доллара включала стилбук, карту-чертеж Сан-Андреаса, цифровой контент и — разумеется — физическую копию игры. Существовало и более масштабное издание за 150 долларов: в него входило всё содержимое предыдущей версии, а также кепка-снэпбэк New Era 9FIFTY, сумка для инкассации с ключом в стиле GTA 5 и массивная премиальная коробка для хранения всего этого набора.

Хотя GTA 6 не выйдет на диске, в продажу поступит физическое издание, содержащее код внутри коробки. Физические копии появятся в магазинах 12 ноября — за неделю до официального релиза, — чтобы игроки могли заранее загрузить игру. Кроме того, Rockstar предложит фанатам саундтрек GTA 6 на CD и виниле, а также контроллеры DualSense из лимитированной серии.