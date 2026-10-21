Фанаты GTA 6 заподозрили Rockstar Games в съёмках дорогого игрового трейлера в Майами

Поклонники Rockstar Games заметили в Майами колонны роскошных спортивных автомобилей, стилизованных под машины из GTA 6. Некоторые автомобили сопровождают съёмочные группы с камерами, из-за чего фанаты предположили, что компания готовит масштабный трейлер с живыми актёрами.

В последние недели Rockstar активно превращает Майами в подобие настоящего Вайс-Сити — вымышленного города, в котором разворачиваются события GTA 6. По всему региону появляются рекламные материалы игры, над Флоридой летал дирижабль в стиле Vice City, а в ноябре запланировано специальное мероприятие совместно с баскетбольной командой Miami Heat под названием «A Night in Vice City».

На опубликованных фанатами фотографиях и видео можно заметить автомобили с внутриигровыми марками Grotti и Emerus — пародиями на Ferrari и McLaren соответственно. Машины передвигаются по улицам Майами, а в некоторых случаях за ними следуют операторы. Всё это породило теорию, что Rockstar снимает рекламный ролик, который объединит реальный город с атмосферой GTA 6.

Пока компания никак не прокомментировала происходящее. Не исключено, что съёмки связаны с предстоящими рекламными мероприятиями, однако официального подтверждения версии о полноценном игровом трейлере нет. Ранее также появились сообщения о возможном выпуске настоящих напитков под брендами пива из GTA после обнаружения соответствующих записей в государственной базе данных.

Масштабная рекламная кампания показывает, насколько активно Rockstar продвигает новую игру ещё до выхода. Компания использует не только традиционную рекламу, но и реальные события, автомобили и тематические акции, превращая Майами в часть игровой вселенной.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.