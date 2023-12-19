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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 291 оценка

Фанаты GTA стали главными целями мошенников

Simple Jack
Новости

Мошенничество, связанное с Grand Theft Auto VI, приобрело массовый характер после недавнего анонса долгожданной игры, сообщает Gamerant. Несмотря на официальный трейлер, обещающий релиз в 2025 году и эксклюзивность для платформ PlayStation 5 и Xbox Series X/S, злоумышленники распространяют ложные заявления о доступном для скачивания альфа-тесте.

Кроме того, в некоторых интернет-магазинах вроде появились фальшивые предложения предзаказа PC-версии по цене более 200 долларов. Поскольку Grand Theft Auto VI все еще находится в разработке, геймерам рекомендуется полагаться только на официальные анонсы и трейлеры.

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-9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Как с GTA V, когда она ещё была только на PS/Xbox. Были уже торрент ссылки типа на PC версию, ключи за приличную сумму (на то время) и далее. А тут ещё раньше спохватились

3
PopisM

Лох не мамонт, в конце то

2
alexhistory

Ух мошенники, ну мошенники.

2
SharpAelinor

🤦‍♂️

2
Noir2404

Этот игра не интересно для игроков шутера

-1
ZNGRU

Ну и бред....

-1