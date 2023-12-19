Фанаты GTA стали главными целями мошенников

Мошенничество, связанное с Grand Theft Auto VI, приобрело массовый характер после недавнего анонса долгожданной игры, сообщает Gamerant. Несмотря на официальный трейлер, обещающий релиз в 2025 году и эксклюзивность для платформ PlayStation 5 и Xbox Series X/S, злоумышленники распространяют ложные заявления о доступном для скачивания альфа-тесте.
Кроме того, в некоторых интернет-магазинах вроде появились фальшивые предложения предзаказа PC-версии по цене более 200 долларов. Поскольку Grand Theft Auto VI все еще находится в разработке, геймерам рекомендуется полагаться только на официальные анонсы и трейлеры.
Как с GTA V, когда она ещё была только на PS/Xbox. Были уже торрент ссылки типа на PC версию, ключи за приличную сумму (на то время) и далее. А тут ещё раньше спохватились
Лох не мамонт, в конце то
Ух мошенники, ну мошенники.
🤦♂️
Этот игра не интересно для игроков шутера
Ну и бред....