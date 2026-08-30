Фанаты GTA VI пересобрали геймплейную презентацию в 60 FPS

Недавняя расширенная презентация Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 вызвала интерес не только содержанием, но и технической стороной. Оригинальная демонстрация работала при 30 FPS, однако энтузиасты решили представить тот же материал в более высокой частоте кадров.

Автор YouTube-канала GamersPrey опубликовал переработанную версию презентации в разрешении 4K и с частотой 60 FPS. По словам блогера, исходные кадры с PlayStation 5 были конвертированы для отображения в 60 кадров в секунду, при этом подробности использованного метода он не раскрыл.

Сама демонстрация осталась без изменений по содержанию. В ролике Лусия и Джейсон отправляются на очередное задание, однако ситуация быстро выходит из-под контроля — здание начинают штурмовать полицейские. Помимо этого, показаны другие персонажи, активности и различные задания, которые предстоит выполнять героям.

В комментариях зрители с юмором отметили, что настоящие 60 FPS на консолях могут стать особенностью уже следующего поколения PlayStation.

Grand Theft Auto VI должна выйти 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза PC-версии пока не объявлена.