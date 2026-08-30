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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 106 оценок

Фанаты GTA VI пересобрали геймплейную презентацию в 60 FPS

IKarasik IKarasik

Недавняя расширенная презентация Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 вызвала интерес не только содержанием, но и технической стороной. Оригинальная демонстрация работала при 30 FPS, однако энтузиасты решили представить тот же материал в более высокой частоте кадров.

Люсия и Джейсон в живом и опасном Вайс-Сити - вышел первый официальный геймплей GTA 6 с игровыми скриншотами

Автор YouTube-канала GamersPrey опубликовал переработанную версию презентации в разрешении 4K и с частотой 60 FPS. По словам блогера, исходные кадры с PlayStation 5 были конвертированы для отображения в 60 кадров в секунду, при этом подробности использованного метода он не раскрыл.

Сама демонстрация осталась без изменений по содержанию. В ролике Лусия и Джейсон отправляются на очередное задание, однако ситуация быстро выходит из-под контроля — здание начинают штурмовать полицейские. Помимо этого, показаны другие персонажи, активности и различные задания, которые предстоит выполнять героям.

В комментариях зрители с юмором отметили, что настоящие 60 FPS на консолях могут стать особенностью уже следующего поколения PlayStation.

Grand Theft Auto VI должна выйти 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза PC-версии пока не объявлена.

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39
Комментарии:  39
Ваш комментарий
MNM 777
35
Saka Madiq

врубаешь интерполяцию на телеке и спокойно играешь в 120фпс (ну или сколько герцовка телека позволяет), уже много лет так делаю, только боярышникам не говорите!

22
Greencore

А ведь эта ГыТыА будет работать в 360р на консольках.

7
Aellie

Делаем ставки, сколько трешатины выдадут фанаты гта сегодня.

6
askazanov

Бедные фанаты...))))))

5
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