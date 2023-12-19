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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 292 оценки

Фанаты нашли на постере GTA 6 намек на следующий трейлер

Simple Jack
Новости

Пользователи сети обнаружили на постере Grand Theft Auto 6 намек на сроки выхода нового трейлера. Его якобы покажут только в сентябре 2024 года.

Внимание геймеров привлек изображенный на арте автомобиль, изрешеченный пулями. Расположение входных отверстий показалось им странным. Они предположили, что дыры — это символы шрифта Брайля. Разгадав послание, игроки получили информацию о месяце, в котором выйдет ролик.

Некоторые представители сообщества сочли догадки фанатов абсолютно необоснованными. Другие же допустили, что разработчики действительно могут показать новый трейлер только в сентябре.

«Эти фанатские теории уже выходят из-под контроля», — @wertyber1.
«Очевидно, что это [пулевые отверстия] ничего не значит», — @GTASixInfo.
«Сейчас это всего лишь навязчивая идея, не больше», — @SamiBerry12.
«Это просто пулевые отверстия», — @galaxycucumber.
«Вторые трейлеры GTA 5 и Red Dead Redemption 2 выпустили почти через год после показа первых. Так что, вероятно, так будет и в случае с GTA 6», — @RobZero01.

Первый трейлер GTA 6 вышел 5 декабря 2023 года. Ранее пользователи сети обнаружили карту игры на постере проекта.

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-16
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
barabear

По подобным новостям можно выявлять шизоидов, удобно...

7
Lunersun

Номер на автомобиле уже разбирали? Возможно, там системки ПК-версии скрыты.

5
IbruhmanI

до след трейлера, по этим догадкам можно будет сделать документалку уже)

4
Кей Овальд

Секта свидетелей GTA 6.

0
Макс Макс 007

Шизы а не фанаты

0
IndecisiveBeast

фанаты вскрыли могилу Майкла Джексона и не обнаружили там признаков жизни

0
Rensky27

отвечаю тут массоны замешаны!!!

-1
Сталкер Модник

Фанаты нашли на постере ГТА 6 логотип ГТА 6🫨

-1