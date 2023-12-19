Фанаты нашли на постере GTA 6 намек на следующий трейлер

Пользователи сети обнаружили на постере Grand Theft Auto 6 намек на сроки выхода нового трейлера. Его якобы покажут только в сентябре 2024 года.

Внимание геймеров привлек изображенный на арте автомобиль, изрешеченный пулями. Расположение входных отверстий показалось им странным. Они предположили, что дыры — это символы шрифта Брайля. Разгадав послание, игроки получили информацию о месяце, в котором выйдет ролик.

Некоторые представители сообщества сочли догадки фанатов абсолютно необоснованными. Другие же допустили, что разработчики действительно могут показать новый трейлер только в сентябре.

«Эти фанатские теории уже выходят из-под контроля», — @wertyber1.

«Очевидно, что это [пулевые отверстия] ничего не значит», — @GTASixInfo.

«Сейчас это всего лишь навязчивая идея, не больше», — @SamiBerry12.

«Это просто пулевые отверстия», — @galaxycucumber.

«Вторые трейлеры GTA 5 и Red Dead Redemption 2 выпустили почти через год после показа первых. Так что, вероятно, так будет и в случае с GTA 6», — @RobZero01.

Первый трейлер GTA 6 вышел 5 декабря 2023 года. Ранее пользователи сети обнаружили карту игры на постере проекта.