Фанаты нашли возможного исполнителя роли Джейсона в GTA 6

Портал Game Rant обратил внимание на резюме актера Грегори Коннорса (сериалы «Хорошая борьба» и «Вампиры Морганвилля»). В графе, посвященной озвучке, было указано, что он сыграл ведущую роль в неком проекте Rockstar Games, который выйдет в 2025 году. Журналисты сделали логичный вывод, что других вариантов, кроме Grand Theft Auto 6, предположить нельзя.

После огласки Коннорс не только удалил данные о сотрудничестве с Rockstar, но и ограничил доступ к своему портфолио. Впрочем, пользователи сети успели сохранить страницу в архиве Wayback Machine.

После выхода трейлера GTA 6 многие посчитали, что Джейсона, который в ролике произносит всего одно слово, озвучивает Трой Бейкер (Джоэл в The Last of Us). Сам актер это напрочь отрицает.

Ранее фанаты отыскали двух возможных исполнительниц роли Люсии — напарницы Джейсона. По их мнению, героинюмогла сыграть либо Ана Эспозито, либо Манни Л. Перес.