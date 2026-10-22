Фанаты PlayStation сделали выбор: трейлер Shrek 2 Remastered обошёл GTA VI по просмотрам на YouTube-канале PlayStation

Анонсирующий трейлер Shrek 2 Remastered неожиданно обошёл релизный трейлер Grand Theft Auto VI по количеству просмотров на официальном YouTube-канале PlayStation.

На момент сравнения ролик обновлённого «Шрека 2» всего за два дня собрал более 2 млн просмотров, тогда как опубликованный почти неделей ранее релизный трейлер GTA VI остановился примерно на отметке 1,6 млн.

Сравнение касается исключительно версий роликов, опубликованных на канале PlayStation. На официальном YouTube-канале Rockstar Games релизный трейлер GTA VI собрал значительно большую аудиторию. Сам ролик Rockstar появился 15 октября, а версия PlayStation была опубликована позднее.

Дополнительную иронию ситуации придаёт оформление трейлера Shrek 2 Remastered: его создатели намеренно пародируют рекламную кампанию GTA VI, используя схожую стилистику, цветовую гамму и подачу.

Shrek 2 Remastered разрабатывается Aspyr и выйдет 10 ноября 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Обновлённая версия получит улучшенную графику и сохранит кооперативный режим для четырёх игроков.