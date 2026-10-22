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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
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8 3 249 оценок

Фанаты PlayStation сделали выбор: трейлер Shrek 2 Remastered обошёл GTA VI по просмотрам на YouTube-канале PlayStation

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Анонсирующий трейлер Shrek 2 Remastered неожиданно обошёл релизный трейлер Grand Theft Auto VI по количеству просмотров на официальном YouTube-канале PlayStation.

На момент сравнения ролик обновлённого «Шрека 2» всего за два дня собрал более 2 млн просмотров, тогда как опубликованный почти неделей ранее релизный трейлер GTA VI остановился примерно на отметке 1,6 млн.

Сравнение касается исключительно версий роликов, опубликованных на канале PlayStation. На официальном YouTube-канале Rockstar Games релизный трейлер GTA VI собрал значительно большую аудиторию. Сам ролик Rockstar появился 15 октября, а версия PlayStation была опубликована позднее.

Дополнительную иронию ситуации придаёт оформление трейлера Shrek 2 Remastered: его создатели намеренно пародируют рекламную кампанию GTA VI, используя схожую стилистику, цветовую гамму и подачу.

Shrek 2 Remastered разрабатывается Aspyr и выйдет 10 ноября 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Обновлённая версия получит улучшенную графику и сохранит кооперативный режим для четырёх игроков.

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Комментарии:  15
Ваш комментарий
TheNikolay00

А вы думали пс5 раскупали ради гта6 что-ли

20
Не читаю ответы

Хахахаха! Вот вам и миллионные вливания!

11
ArexSOnk

Новость, высосанная из 21-го пальца.Трейлер гта 6 все посмотрели на официальном канале рокстаров и там уже овер 60 лямов. Удивительно, что кто-то вообще на канале PlayStation смотрит трейлеры, там в основном поток шлака.

11
CTPAuDEP

Кого он там обошёл? Просто все смотрели трейлер на канале РокСтар, а не Сони.

11
Шрек vs DLSS 5

Оу есс

7
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