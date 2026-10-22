Фанаты PlayStation сделали выбор: трейлер Shrek 2 Remastered обошёл GTA VI по просмотрам на YouTube-канале PlayStation

Анонсирующий трейлер Shrek 2 Remastered неожиданно обошёл релизный трейлер Grand Theft Auto VI по количеству просмотров на официальном YouTube-канале PlayStation.
На момент сравнения ролик обновлённого «Шрека 2» всего за два дня собрал более 2 млн просмотров, тогда как опубликованный почти неделей ранее релизный трейлер GTA VI остановился примерно на отметке 1,6 млн.
Сравнение касается исключительно версий роликов, опубликованных на канале PlayStation. На официальном YouTube-канале Rockstar Games релизный трейлер GTA VI собрал значительно большую аудиторию. Сам ролик Rockstar появился 15 октября, а версия PlayStation была опубликована позднее.
Дополнительную иронию ситуации придаёт оформление трейлера Shrek 2 Remastered: его создатели намеренно пародируют рекламную кампанию GTA VI, используя схожую стилистику, цветовую гамму и подачу.
Shrek 2 Remastered разрабатывается Aspyr и выйдет 10 ноября 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Обновлённая версия получит улучшенную графику и сохранит кооперативный режим для четырёх игроков.
А вы думали пс5 раскупали ради гта6 что-ли
Хахахаха! Вот вам и миллионные вливания!
Новость, высосанная из 21-го пальца.Трейлер гта 6 все посмотрели на официальном канале рокстаров и там уже овер 60 лямов. Удивительно, что кто-то вообще на канале PlayStation смотрит трейлеры, там в основном поток шлака.
Кого он там обошёл? Просто все смотрели трейлер на канале РокСтар, а не Сони.
Оу есс