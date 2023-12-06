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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 128 оценок

Фанаты предполагают, что Трой Бейкер озвучил главного героя в GTA VI

Procy_on
Новости

Фанаты Grand Theft Auto строят догадки об актере, озвучивающем главного героя GTA VI, и, возможно, они к чему-то пришли.

В дебютном трейлере GTA VI протагонист-мужчина произнес всего одно слово, и, судя по всему, этого достаточно, чтобы ярые фанаты предположили, что за его озвучкой стоит не кто иной, как Трой Бейкер.

Единственное, что мы слышим в трейлере от безымянного протагониста, - это слово "доверие". Исходя из этого, некоторые фанаты считают, что его озвучивает Трой Бейкер, а другие предполагают, что это может быть Брент Антонелло. Если это действительно последний, то это будет его первая роль в качестве актера озвучки в видеоигре. Сложно сказать, кто озвучивает главного героя-мужчину, основываясь только на одном слове, но Трой Бейкер был бы отличным выбором, поскольку он является опытным актером озвучивания в игровой индустрии.

-6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Tiberius684

Хмм... с чего бы Рокстар нарушать традицию подбирать актёров для героев с внешностью и голосом? Нее, это не Трой. Мне вообще Джейсон тут напоминает Ви из синематика Киберпанка.))

2
кум кумич

Ну кстати мне тоже этот голос показался знакомым

0
Stas776

Бейкер больно дорогой, а Роки берут недорогих и малоизвестных актёров на роли. Очень вряд ли это Трой

0
Саня Цукино Усаги

Зампелла

Же

0
DenisVTR

Да он на меня с похмела похож, че они такие

0
Groza9

Ладно

-1