Фанаты предполагают, что Трой Бейкер озвучил главного героя в GTA VI

Фанаты Grand Theft Auto строят догадки об актере, озвучивающем главного героя GTA VI, и, возможно, они к чему-то пришли.

В дебютном трейлере GTA VI протагонист-мужчина произнес всего одно слово, и, судя по всему, этого достаточно, чтобы ярые фанаты предположили, что за его озвучкой стоит не кто иной, как Трой Бейкер.

Единственное, что мы слышим в трейлере от безымянного протагониста, - это слово "доверие". Исходя из этого, некоторые фанаты считают, что его озвучивает Трой Бейкер, а другие предполагают, что это может быть Брент Антонелло. Если это действительно последний, то это будет его первая роль в качестве актера озвучки в видеоигре. Сложно сказать, кто озвучивает главного героя-мужчину, основываясь только на одном слове, но Трой Бейкер был бы отличным выбором, поскольку он является опытным актером озвучивания в игровой индустрии.