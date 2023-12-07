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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 177 оценок

Фанаты считают, что трейлер GTA 6 рассказывает историю Люсии в обратном порядке

Procy_on
Новости

Пользователи считают, что новый трейлер GTA 6 рассказывает историю Люсии в обратном порядке, и в этом есть свой резон.

С тех пор как в начале этой недели мы получили первый трейлер GTA 6, фанаты отчаянно пытались выудить из него хоть какую-то информацию о грядущей игре. Было выдвинуто множество теорий, но самая последняя из них имеет наибольший смысл. На сабреддите GTA 6 несколько фанатов предположили, что, возможно, трейлер рассказывает нам историю нашего будущего протагониста в обратном порядке.

Трейлер, воспроизведенный в обратном порядке и включающий только сцены с Люсией, рассказывает о том, как в GTA 6 появляется наша пара. В начале перевернутого ролика мы видим, как Люсия и ее й коллега разговаривают по душам, а затем грабят магазин и скрываются на машине. После этого пару находит полиция, а затем Люсия оказывается в тюрьме, где она объясняет, что "невезение" - причина, по которой она там оказалась.

Это вполне логично с точки зрения сюжета, ведь чтобы отсидеть срок, Люсия должна сначала совершить преступление. Данная теория становится еще более правдоподобной, поскольку в сцене, где Люсия грабит магазин, на ее лодыжке нет отслеживающего браслета.

Так что вполне возможно, что сюжет трейлера может быть прологом миссии в GTA 6. Т.е. Люсия совершает преступление, попадает в тюрьму, выходит на свободу, и именно с этого момента начнется новая игра Rockstar.

6
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Сyberpunk

А я считаю, что фанатам и особенно журналистам PG пора успокоится (вся новостная лента забита GT6). До выхода игры еще 2 года и за это время еще столько теорий будет...

7
PlatinumJack

"журналистам"))

3
Omnia Smirnow
До выхода игры еще 2 года и за это время еще столько теорий будет...

Самое ужасное, что за эти два года, сколько всякой дичи вылезет из безумных фанатских голов.

2
Mystik_86

Вот-вот. И нет новости о том, что страница Horizon: Forbidden West появилась в Steam. И даже в России. Чем пилить новости по GTA 6, лучше б об этом сообщили.

0
Omnia Smirnow

Задолбали эти новости с каждого унитаза!

5
golab42

Ради бонусов они готовы идти на всё)

1
Rensky27

флэшбэковоедэжавю!

2
AlanGarner

Ну да, а если ещё и вверх ногами смотреть то вообще новые ощущения от трейлера.

1
ALEX-220

ох если я начну теории строить по этой игре, не один сезон уйдет на это, успокойтесь, ждите игру лучше

0
JustA_NiceGuy

Где новости по Fortnite? Там крутой режим Лего выпустили!

0
Аристов--Черный
чтобы отсидеть срок, Люсия должна сначала совершить преступление

Так Томас Версетти просто так в тюрьме отсиживался, перед приездом в Вайс Сити?:))

0
Sigaretro

Фанаты считают что игра сделана только для них, от полноты души любого корпоративного босса. Фанаты считают что главная героиня с "сюрпризом в штанишках", Фанаты считают что герой игры будет один, но поскольку он пиндос то считает иногда себя лошадью с женским лицом. Фанаты считают что игра уже существует.

Фанаты считают... да и хрен с ними с этими шизоидами, что бы думать о чём они там они мечтают и считают..

0
Nemeriz

Я думал, что это очевидно с первого просмотра, но кто-то додумался до этого только что, фейспалм.

0