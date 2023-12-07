Фанаты считают, что трейлер GTA 6 рассказывает историю Люсии в обратном порядке

Пользователи считают, что новый трейлер GTA 6 рассказывает историю Люсии в обратном порядке, и в этом есть свой резон.



С тех пор как в начале этой недели мы получили первый трейлер GTA 6, фанаты отчаянно пытались выудить из него хоть какую-то информацию о грядущей игре. Было выдвинуто множество теорий, но самая последняя из них имеет наибольший смысл. На сабреддите GTA 6 несколько фанатов предположили, что, возможно, трейлер рассказывает нам историю нашего будущего протагониста в обратном порядке.



Трейлер, воспроизведенный в обратном порядке и включающий только сцены с Люсией, рассказывает о том, как в GTA 6 появляется наша пара. В начале перевернутого ролика мы видим, как Люсия и ее й коллега разговаривают по душам, а затем грабят магазин и скрываются на машине. После этого пару находит полиция, а затем Люсия оказывается в тюрьме, где она объясняет, что "невезение" - причина, по которой она там оказалась.

Это вполне логично с точки зрения сюжета, ведь чтобы отсидеть срок, Люсия должна сначала совершить преступление. Данная теория становится еще более правдоподобной, поскольку в сцене, где Люсия грабит магазин, на ее лодыжке нет отслеживающего браслета.

Так что вполне возможно, что сюжет трейлера может быть прологом миссии в GTA 6. Т.е. Люсия совершает преступление, попадает в тюрьму, выходит на свободу, и именно с этого момента начнется новая игра Rockstar.