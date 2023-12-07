Фанаты считают, что трейлер GTA 6 рассказывает историю Люсии в обратном порядке

Пользователи считают, что новый трейлер GTA 6 рассказывает историю Люсии в обратном порядке, и в этом есть свой резон.
С тех пор как в начале этой недели мы получили первый трейлер GTA 6, фанаты отчаянно пытались выудить из него хоть какую-то информацию о грядущей игре. Было выдвинуто множество теорий, но самая последняя из них имеет наибольший смысл. На сабреддите GTA 6 несколько фанатов предположили, что, возможно, трейлер рассказывает нам историю нашего будущего протагониста в обратном порядке.
Трейлер, воспроизведенный в обратном порядке и включающий только сцены с Люсией, рассказывает о том, как в GTA 6 появляется наша пара. В начале перевернутого ролика мы видим, как Люсия и ее й коллега разговаривают по душам, а затем грабят магазин и скрываются на машине. После этого пару находит полиция, а затем Люсия оказывается в тюрьме, где она объясняет, что "невезение" - причина, по которой она там оказалась.
Это вполне логично с точки зрения сюжета, ведь чтобы отсидеть срок, Люсия должна сначала совершить преступление. Данная теория становится еще более правдоподобной, поскольку в сцене, где Люсия грабит магазин, на ее лодыжке нет отслеживающего браслета.
Так что вполне возможно, что сюжет трейлера может быть прологом миссии в GTA 6. Т.е. Люсия совершает преступление, попадает в тюрьму, выходит на свободу, и именно с этого момента начнется новая игра Rockstar.
А я считаю, что фанатам и особенно журналистам PG пора успокоится (вся новостная лента забита GT6). До выхода игры еще 2 года и за это время еще столько теорий будет...
"журналистам"))
Самое ужасное, что за эти два года, сколько всякой дичи вылезет из безумных фанатских голов.
Вот-вот. И нет новости о том, что страница Horizon: Forbidden West появилась в Steam. И даже в России. Чем пилить новости по GTA 6, лучше б об этом сообщили.
Задолбали эти новости с каждого унитаза!
Ради бонусов они готовы идти на всё)
флэшбэковоедэжавю!
Ну да, а если ещё и вверх ногами смотреть то вообще новые ощущения от трейлера.
ох если я начну теории строить по этой игре, не один сезон уйдет на это, успокойтесь, ждите игру лучше
Где новости по Fortnite? Там крутой режим Лего выпустили!
Так Томас Версетти просто так в тюрьме отсиживался, перед приездом в Вайс Сити?:))
Фанаты считают что игра сделана только для них, от полноты души любого корпоративного босса. Фанаты считают что главная героиня с "сюрпризом в штанишках", Фанаты считают что герой игры будет один, но поскольку он пиндос то считает иногда себя лошадью с женским лицом. Фанаты считают что игра уже существует.
Фанаты считают... да и хрен с ними с этими шизоидами, что бы думать о чём они там они мечтают и считают..
Я думал, что это очевидно с первого просмотра, но кто-то додумался до этого только что, фейспалм.