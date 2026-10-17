Фанаты сравнили новый трейлер GTA 6 с предыдущими и заподозрили даунгрейд графики

Свежий трейлер GTA 6 вызвал обсуждения среди фанатов: многие заметили, что изображение выглядит более размытым, чем в предыдущих роликах и на опубликованных ранее скриншотах. Некоторые игроки предположили, что Rockstar ухудшила графику перед релизом. Однако необычная картинка может быть связана с обработкой самого видео, а не с изменениями в игре.

Больше всего вопросов вызвали сцены, в которых лица персонажей и детали окружения выглядят недостаточно чёткими даже при просмотре трейлера в 4K. Игроки начали сравнивать новые кадры с предыдущими материалами и указывать на заметную разницу в качестве изображения. Тем не менее размытие в рекламном ролике само по себе не доказывает, что графика игры стала хуже.

Одно из возможных объяснений предложили сами фанаты. Пользователь X под ником GTA6_Turkish опубликовал альтернативную версию трейлера, в которой изменены освещение и визуальные эффекты. Изображение в ней выглядит чётче, хотя некоторые сцены стали менее плавными. В сообществе также обсуждают влияние HDR, эффекта свечения и специального кинематографического фильтра, который мог использоваться при обработке ролика.

По одной из версий, Rockstar могла подготовить трейлер с расчётом на телевизионную рекламу и показы в кинотеатрах. Для этого студия могла применить визуальные эффекты, отличающиеся от тех, что игроки видели в предыдущих материалах. Впрочем, Rockstar пока не объясняла причину размытия, поэтому эта версия остаётся предположением.

Паниковать из-за возможного ухудшения графики пока рано. Ранее Rockstar уже демонстрировала более продолжительные материалы с игровым процессом GTA 6, и они не вызывали таких вопросов к чёткости изображения. Пока нет убедительных доказательств даунгрейда, а разница между роликами вполне может объясняться особенностями обработки видео.