Фанаты Xbox призывают бойкотировать покупку GTA 6, чтобы игра быстрее появилась в Game Pass

На фоне долгожданного выхода дебютного трейлера следующей части Grand Theft Auto в сети внезапно начинает набирать обороты весьма необычный тренд. Сообщество игроков Xbox призывает не приобретать игру от Rockstar Games. Напротив, они просят пользователей уже сейчас воздержаться от покупки игры или предзаказа, мотивируя это благими намерениями.
В социальных сетях игроки, позиционирующие себя как представители Xbox-комьюнити, заявляют, что не собираются покупать GTA 6. Они называют геймеров, которые покупают игры за полную стоимость, "недальновидными игроками". Пользователи считают, что чем слабее будут продажи игры, тем быстрее она окажется в каталоге подписки Game Pass.
С этой целью игроки Xbox создают на игровых форумах и страницах в социальных сетях различные посты, где рассказывают о преимуществах такого решения. На их взгляд, отказ от приобретения GTA 6 поможет игре стать "более доступной". Пользователи считают, что игра не только быстрее попадет в подборку бесплатных игр в Game Pass, но и заставит разработчиков пересмотреть свой подход к ее онлайн-компоненту.
Ох уж эти "бойкотёры"... Хорошо хоть, что с них просто ржут, а игра тем временем отлично продаётся
1,4к лайков со смайлами ржомбы и это комьюнити коробочка? Новость полностью высосана с одного места
странные эти консольщики
Тогда вообще лучше подождать бесплатной раздачи в EGS, не дальновидный совет про Game Pass.
Один твит какого то неадеквата взяли, и делаем вид что это комьюнити бокса, хотя даже на скрине видно что все угорнули с этого поста. Естественно никто бойкотировать не будет гта и все спокойно его купят, а в геймпасс добавят уже потом, спустя несколько лет после релиза, как это было с гта5 и рдр 2 когда цена на добавление в подписку опустится.
Если игра будет хорошей (а пока имеются предпосылки на это), то сами бойкотёры первыми же и побегут её покупать. О чём сыр бор то?
Ой не скоро появится она в геймпасс
Точнее никогда, так как рокстар либо не согласятся, либо им огласят огромную цену за добавление игры в геймпас. Майки на такое уже не пойдут сейчас они пытаются извлекать прибыль
ну я точно застал рдр 2 в гейпассе, гта 5 не помню была ли
не в релиз, и не скоро после него
Гта 5 добавили где-то 3 месяца назад, щас иногда играю в онлайн
Лучше бы игроки бойкотировали, чтобы ПК версия вышло одновременно с консолями. Только про это можно смело забыть как про сами бойкоты так и про одновременный выход игры на всех платформах и спокойно жить дальше)
Учитывая тенденцию, думаю, что ПК версия одновременно с консольными выйдет.
Болваны, тут фанаты скорее хотят получить (купить) игру, а тут уже хотят бойкотировать покупку.
А я думал филибои* умнее, чем сонибои.. Ради всего святого, объясните им, что это не так работает!!
Насмешили точно не та игра которая может выйти в пассе прям скоро, а если что и выйдет то это будет скорей всего донатная помойка гта онлайн.
Очень смешно...
Тупорылые
Дебилы чтоль? Людям насрать где она выйдет, главное что бы вышла и поскорее.
сексуальные меньшинства всегда чем-то недовольны