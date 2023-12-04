Фанаты Xbox призывают бойкотировать покупку GTA 6, чтобы игра быстрее появилась в Game Pass

На фоне долгожданного выхода дебютного трейлера следующей части Grand Theft Auto в сети внезапно начинает набирать обороты весьма необычный тренд. Сообщество игроков Xbox призывает не приобретать игру от Rockstar Games. Напротив, они просят пользователей уже сейчас воздержаться от покупки игры или предзаказа, мотивируя это благими намерениями.

В социальных сетях игроки, позиционирующие себя как представители Xbox-комьюнити, заявляют, что не собираются покупать GTA 6. Они называют геймеров, которые покупают игры за полную стоимость, "недальновидными игроками". Пользователи считают, что чем слабее будут продажи игры, тем быстрее она окажется в каталоге подписки Game Pass.

С этой целью игроки Xbox создают на игровых форумах и страницах в социальных сетях различные посты, где рассказывают о преимуществах такого решения. На их взгляд, отказ от приобретения GTA 6 поможет игре стать "более доступной". Пользователи считают, что игра не только быстрее попадет в подборку бесплатных игр в Game Pass, но и заставит разработчиков пересмотреть свой подход к ее онлайн-компоненту.