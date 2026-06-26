Фанаты заметили возможный даунгрейд графики Grand Theft Auto 6 после новых скриншотов

Новые изображения из Grand Theft Auto VI снова подняли волну обсуждений — на этот раз фанаты начали сравнивать свежие скриншоты с трейлерными кадрами и говорить о возможном ухудшении графики. Поводом стал кадр с домом Джейсона, где часть игроков увидела менее детальные текстуры, слабее отражения и упрощённые волосы персонажей.
Сравнения быстро разошлись по соцсетям, но у этой теории есть очевидная слабость: трейлерные сцены почти всегда показывают идеальные условия — правильный свет, постановку и максимальную «полировку» кадра. Скриншоты же сделаны в обычной игровой ситуации, где меняются время суток, погода и угол камеры, и это уже само по себе сильно влияет на картинку.
На этом фоне разница выглядит скорее как эффект условий, а не как реальное ухудшение качества. Тем более что Rockstar Games традиционно демонстрирует игру в трейлерах в наиболее выигрышном виде, а финальный результат почти всегда ориентирован на стабильность, а не на постановочную идеальность.
Пока всё это больше похоже на привычный цикл ожиданий вокруг крупного релиза, чем на реальный сигнал проблем — но и неудивительно: вокруг GTA любая мелочь мгновенно становится поводом для споров.
В трейлере была ПК версия
Что же вы хотите от консолей 2020 года?) Для игр с опенворлдом смотрится нормально для консоли
Там буквально только в погоде разница, на первом скриншоте яркий день дающий резкие тени, чистое небо и лужи после дождя. На втором скриншоте уже вечереет, атмосфера с небольшим туманом, поэтому и выглядит не так четко.
Так а чё удивляться ,всё чтобы сосноли не погорели !Трейлеры на пк версии всегда делают чтобы впечатлить покупателя !
Нифига не понял, в чем разница между первым и вторым скриншотов (в качестве). Разное освещение это да, а так один в один по графону (понятное дело, что рассматриваить надо в оригинальном разрешении, а не уменьшенное и пережатое из поста).