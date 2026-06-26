Фанаты заметили возможный даунгрейд графики Grand Theft Auto 6 после новых скриншотов

Новые изображения из Grand Theft Auto VI снова подняли волну обсуждений — на этот раз фанаты начали сравнивать свежие скриншоты с трейлерными кадрами и говорить о возможном ухудшении графики. Поводом стал кадр с домом Джейсона, где часть игроков увидела менее детальные текстуры, слабее отражения и упрощённые волосы персонажей.

Сравнения быстро разошлись по соцсетям, но у этой теории есть очевидная слабость: трейлерные сцены почти всегда показывают идеальные условия — правильный свет, постановку и максимальную «полировку» кадра. Скриншоты же сделаны в обычной игровой ситуации, где меняются время суток, погода и угол камеры, и это уже само по себе сильно влияет на картинку.

На этом фоне разница выглядит скорее как эффект условий, а не как реальное ухудшение качества. Тем более что Rockstar Games традиционно демонстрирует игру в трейлерах в наиболее выигрышном виде, а финальный результат почти всегда ориентирован на стабильность, а не на постановочную идеальность.

Пока всё это больше похоже на привычный цикл ожиданий вокруг крупного релиза, чем на реальный сигнал проблем — но и неудивительно: вокруг GTA любая мелочь мгновенно становится поводом для споров.