Фанаты заподозрили использование ИИ в артах Grand Theft Auto 6, но дизайнер объяснил странную деталь обычной ошибкой

Пока Rockstar Games не спешит делиться новыми подробностями о Grand Theft Auto 6, поклонники продолжают внимательно изучать уже опубликованные материалы. На этот раз предметом обсуждения стал один из официальных артов игры, на котором пользователи обнаружили странную деталь.

Некоторые фанаты заметили, что на заднем плане изображения несколько пальм выглядят так, словно у них отсутствуют стволы. Это быстро породило теории о том, что при создании иллюстрации могли использоваться инструменты искусственного интеллекта.

Однако далеко не все поддержали подобные предположения. К обсуждению присоединился графический дизайнер, который объяснил, что подобные недочёты нередко встречаются в профессиональной работе художников и не имеют отношения к нейросетям.

По его словам, при создании сложных рекламных изображений основное внимание уделяется главным объектам композиции, тогда как мелкие детали на заднем плане могут остаться незамеченными. Кроме того, причиной исчезновения тонких элементов способны стать особенности сжатия изображения после публикации в интернете.

Специалист также отметил, что подобные арты зачастую состоят из сотен слоёв. В таких условиях достаточно одного случайно скрытого элемента или ошибки в порядке наложения слоёв, чтобы небольшая деталь исчезла из финальной версии изображения.

К дискуссии подключились и участники сообщества, занимающегося анализом изображений на предмет использования искусственного интеллекта. Большинство из них пришло к выводу, что спорный фрагмент не содержит характерных признаков генерации нейросетью. Более того, пользователи подчеркнули, что столь высокий уровень детализации на небольшом участке изображения скорее говорит в пользу ручной работы художников.