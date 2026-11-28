Феминистская организация Collective Shout, выступающая против насилия над женщинами, раскритиковала Grand Theft Auto 6 за то, как в игре представлены женщины. По мнению автора текста Рене Чоппинг, прогресс в виде играбельной героини Лусии и удаления возможности покупать секс у женщин-проституток "это хорошо, но праздновать нечего": игра по-прежнему содержит "глубоко тревожный материал, особенно в изображении и обращении с женщинами".

Согласно тексту на официальном сайте организации, в GTA 6 сохраняются стриптиз-клубы, где игроки платят за приватные танцы и могут трогать грудь танцовщиц, а также миссии с порнографическими съемочными площадками и откровенными сценами - включая оргии, полную фронтальную наготу и BDSM. Кроме того, в игре есть графическое насилие, включая возможность нападать на мирных жителей и убивать их, в том числе женщин.

Отдельно в тексте говорится, что второстепенные женские персонажи часто показаны стриптизершами, "полезными аксессуарами" для мужчин или беременными. А внутриигровые разговоры и радиокомментарии, по формулировке автора, изображают мужчин, которые преследуют женщин преимущественно ради секса, либо показывают женщин "манипулятивными и финансово эксплуатирующими". По оценке автора, такие образы "увековечивают сексистские стереотипы, сводящие женщин к их сексуальной доступности, внешности или полезности для мужчин".

Автор также приводит реакцию некоторых мужчин-геймеров на опциональные проявления заботы Джейсона о Лусии - покупку цветов, поход за продуктами, помощь по дому. Эти действия назвали "повесткой", а игру - "симулятором куколда". По мнению автора, это показывает отношение, при котором обычная забота считается "унизительной для мужчины", а отношения ценятся лишь за то, что мужчина может из них получить.

Collective Shout известна тем, что в 2014 году добилась прекращения продаж GTA 5 в крупных розничных австралийских сетях Target и Kmart. В 2025 году они направили обращения крупным платежным системам (Visa, MasterCard и PayPal) с требованием остановить обработку платежей за игры со сценами насилия и сексуальной эксплуатацией женщин. Это привело к ужесточению правил и удалению части игр на площадках вроде Steam и Itch.io.