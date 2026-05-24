Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 805 оценок

Феномен GTA 6: твит Xbox о добавлении игры в вишлист набрал 30 млн просмотров и побил рекорды платформы

Gruz_ Gruz_

Предстоящий релиз Grand Theft Auto 6 обещает стать одним из крупнейших событий в игровой индустрии. На данный момент это практически самая важная гейминговая франшиза в мире, а возможно, и во всей индустрии развлечений, а уровень интереса к игре то и дело достигает новых, абсурдных значений. Поэтому любое упоминание или пост о проекте от Rockstar Games вызывает нездоровый ажиотаж среди всех, кто интересуется видеоиграми.

Недавно на платформе X (бывший Twitter) официальный аккаунт бренда Xbox опубликовал пост о том, что в Xbox Store по-прежнему можно добавлять игру в список желаемого. Вроде бы ничего нового — обычное короткое напоминание для игроков о такой опции. Результат? На момент написания этой новости данный пост стал, вероятно, самым популярным в истории бренда Xbox на этой платформе, набрав более 30,5 миллиона просмотров. Для сравнения: пост о релизе Forza Horizon 6 собрал всего 1 миллион просмотров, а публикация о State of Play от Sony — 15 миллионов.

Такой нездоровый интерес наглядно доказывает, что масштабный запуск GTA 6 может спровоцировать беспрецедентный дефицит игрового железа. Если Sony и Microsoft уже сейчас не начнут наращивать производство и оптимизировать логистику, в день релиза полки магазинов мгновенно опустеют.

North235

Кто там в комментариях писал что GTA никому неинтересна?

GoldenHadrian

Какими бы вы хотели, чтобы были Gta 7 и Rdr 3?

James16rus

Больные.

Richard Batsbаk

Феномен GTA 6: игра ещё не вышла, а уже зае*ала

Lvinomord

Конечно событие. Почти 12 лет назад 5 вышла. Вот это время бежит....

