Феномен GTA 6: твит Xbox о добавлении игры в вишлист набрал 30 млн просмотров и побил рекорды платформы

Предстоящий релиз Grand Theft Auto 6 обещает стать одним из крупнейших событий в игровой индустрии. На данный момент это практически самая важная гейминговая франшиза в мире, а возможно, и во всей индустрии развлечений, а уровень интереса к игре то и дело достигает новых, абсурдных значений. Поэтому любое упоминание или пост о проекте от Rockstar Games вызывает нездоровый ажиотаж среди всех, кто интересуется видеоиграми.
Недавно на платформе X (бывший Twitter) официальный аккаунт бренда Xbox опубликовал пост о том, что в Xbox Store по-прежнему можно добавлять игру в список желаемого. Вроде бы ничего нового — обычное короткое напоминание для игроков о такой опции. Результат? На момент написания этой новости данный пост стал, вероятно, самым популярным в истории бренда Xbox на этой платформе, набрав более 30,5 миллиона просмотров. Для сравнения: пост о релизе Forza Horizon 6 собрал всего 1 миллион просмотров, а публикация о State of Play от Sony — 15 миллионов.
Такой нездоровый интерес наглядно доказывает, что масштабный запуск GTA 6 может спровоцировать беспрецедентный дефицит игрового железа. Если Sony и Microsoft уже сейчас не начнут наращивать производство и оптимизировать логистику, в день релиза полки магазинов мгновенно опустеют.
Кто там в комментариях писал что GTA никому неинтересна?
Конечно событие. Почти 12 лет назад 5 вышла. Вот это время бежит....