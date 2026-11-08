Финальные титры GTA 6 могут длиться более 80 минут - над игрой предположительно трудились свыше 4000 разработчиков

Финальные титры Grand Theft Auto VI могут оказаться одними из самых продолжительных в истории видеоигр. Согласно распространяющимся в социальных сетях слухам, после завершения сюжетной кампании игрокам предстоит увидеть более 80 минут титров с именами разработчиков и других участников производства.

Поводом для обсуждения стала публикация аккаунта MoonMediaTeam в социальной сети X. Автор сообщения предполагает, что столь внушительная продолжительность титров может объясняться масштабами разработки GTA 6, над которой, по неподтверждённым оценкам, работали более 4000 специалистов из 12 студий Rockstar Games.

Для сравнения, заключительные титры Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2, по оценкам участников обсуждения, занимают от 40 до 60 минут. Пользователи также обратили внимание на расширенное издание GTA V, в котором перечисление участников разработки может продолжаться более часа.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. До премьеры остаётся менее двух недель.